Qué lleva el pan jalá, el mejor compañero para un sándwich de pastrón

El pan jalá es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía judía. Se reconoce fácilmente por su forma trenzada y por una masa enriquecida con huevos, leche y azúcar, una combinación que le aporta una miga muy tierna, una corteza brillante y un sabor apenas dulce que lo diferencia de otros panes.

Aunque suele servirse durante el Shabat y otras festividades religiosas, con el paso del tiempo trascendió ese ámbito y se convirtió en una opción muy elegida para elaborar sándwiches gourmet.

Su estructura firme pero esponjosa permite contener rellenos abundantes sin perder suavidad, por lo que también se utiliza para tostadas, hamburguesas y preparaciones especiales.

En esta receta, el jalá se convierte en la base de un clásico sándwich de pastrón, acompañado por mostaza antigua y pepinos en conserva caseros. El contraste entre la carne curada, el toque ácido de los encurtidos y la delicadeza del pan da como resultado una combinación equilibrada y llena de sabor.

Comensales 2 Ingredientes Para el pan 500 gramos de harina 000

gramos de harina 000 150 cc leche

cc leche 75 gramos de azúcar

gramos de azúcar 50 cc aceite

cc aceite 2 huevos

huevos 13 gramos de levadura fresca

gramos de levadura fresca 10 gramos de sal

gramos de sal Una cucharada de semillas de sésamo blanco

cucharada de semillas de sésamo blanco Una pizca azúcar

pizca azúcar Manteca para la placa

100 gramos de manteca derretida para pintar Para el relleno 3 cucharadas de mostaza antigua

cucharadas de mostaza antigua 400 gramos de pastrón Para los pepinillos caseros 2 pepinos

pepinos 2 cucharadas de sal gruesa

cucharadas de sal gruesa 3 partes de vinagre

partes de vinagre 2 partes de agua

partes de agua Un parte de azúcar

parte de azúcar Una cucharada de granos de pimienta

cucharada de granos de pimienta 2 hojas de laurel

hojas de laurel Una cucharada de semillas de mostaza

Procedimiento

Armar una corona con la harina y colocar la sal en los bordes. En el centro, incorporar el resto de los ingredientes. Integrar y amasar hasta obtener una masa lisa. Dejar fermentar. Fraccionar la masa y formar las tiras. Trenzar. Volver a fermentar sobre una placa enmantecada. Pintar con doradura y espolvorear las semillas de sésamo. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos. Retirar y, mientras aún está caliente, pincelar con manteca derretida. Dejar enfriar, cortar y rellenar. Para los pepinos , tres días antes lavar y cortar en monedas finas. Colocarlos en un bowl y rociarlos con la sal gruesa. Dejar reposar durante al menos 30 minutos. Lavar y reservar. Para la conserva, mezclar el vinagre, el agua, el azúcar y las especias. Llevar a un primer hervor y luego colocar la mezcla en un recipiente junto con los pepinos. Enfriar y llevar a la heladera en un frasco cerrado. Consumir luego de tres días para que desarrollen más sabor. Cortar el pan y servir el sándwich.

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