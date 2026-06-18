La preocupación por la salud de Jorge Messi y la difusión de versiones falsas sobre su estado generaron un fuerte impacto dentro de la concentración de la Selección Argentina. Así lo aseguró el periodista Leo Paradizo en América Noticias, donde reveló cómo se vivieron las últimas horas puertas adentro del equipo de Lionel Scaloni.

“Yo cuento lo que recién me decían desde adentro de la concentración: está golpeado el plantel por todo lo que ha pasado hoy”, afirmó el periodista después de las repercusiones que despertó que Florencia Peña diera por confirmada -erróneamente- la muerte de Jorge Messi en el programa de streaming El Show del Verano (que se transmite por Luzu TV).

Según detalló, el principal motivo de la preocupación fue ver el malestar que le provocó a Lionel Messi la circulación de información errónea sobre la salud de su padre: “Lo han visto muy fastidioso a Leo, muy molesto con la fake que hoy se difundió. El plantel está molesto y si hubo un momento en donde el plantel se cayó anímicamente, fue hoy”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Paradizo explicó que hasta ese momento el clima dentro del seleccionado era completamente diferente: “Hasta hoy estaba todo bien. Era un clima sin fisuras”, remarcó.

En medio de la situación familiar que atraviesa el capitán argentino, sus compañeros se habrían convertido en un sostén fundamental: “Incluso han apuntalado al capitán en medio de esta crisis personal que tiene por la salud de su papá. Lo han apuntalado hasta el punto que el otro día jugó, hizo tres goles y no se notó”, destacó Paradizo.

El periodista también aseguró que Messi encuentra contención no sólo en los futbolistas, sino en todo el entorno de la Selección: “Yo creo que es un plantel que está siendo muy importante para Messi. Sus compañeros. Así como Messi ha sido muy importante para sus compañeros en todo este tiempo, en donde han alcanzado la gloria máxima, en este momento Messi se apoya mucho en ellos”, expresó.

“Lo han visto muy fastidioso a Leo, muy molesto con la fake que hoy se difundió. El plantel está molesto y si hubo un momento en donde el plantel se cayó anímicamente, fue hoy”.

Y profundizó: “Tal vez si no tuviese tantos amigos, si no tuviese el respeto que le tienen todos, desde Rodrigo De Paul, que es el más cercano, hasta los cocineros, los utileros y la gente de la administración de AFA, que lo miman permanentemente en los últimos días, no hubiese podido jugar el partido que jugó el otro día ante Argelia”.

Por último, Paradizo fue consultado sobre si las repercusiones de la fake news llegaron hasta Messi y despejó cualquier duda: “A Leo le llegó todo. Y cuando digo todo, también le ha llegado que no somos todos los periodistas”, cerró.

Lionel y Jorge Messi, su papá. (Foto: IG)

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MARCELO TINELLI ESTALLÓ CONTRA FLORENCIA PEÑA POR LA FAKE SOBRE EL PAPÁ DE MESSI: “ME PARECE VERGONZOSA LA FALTA DE ESCRÚPULOS”

Marcelo Tinelli no se quedó callado frente a la polémica que se generó en torno a la salud de Jorge Messi y expresó toda su indignación en las redes sociales tras la difusión de versiones que la propia familia del astro argentino salió a desmentir.

Luego de que la familia Messi emitieran un comunicado oficial para aclarar la situación y pedir respeto por la privacidad familiar, el conductor decidió compartir el mensaje y fijar una contundente postura sobre lo sucedido: “Me parece vergonzosa la falta de escrúpulos y de respeto, en comunicar una noticia tan delicada de esa manera”, escribió Tinelli en una historia de Instagram, visiblemente molesto por el tratamiento que recibió el tema, en especial después de que Florencia Peña diera por confirmada -erróneamente- la muerte de Jorge Messi en el programa de streaming El Show del Verano (que se transmite por Luzu TV).

Además, el conductor les envió un fuerte mensaje de apoyo a Lionel Messi y a todo su entorno en medio del difícil momento que atraviesan: “Mi amor absoluto y mi apoyo TOTAL a @leomessi y su familia”, agregó, acompañado sus palabras con emojis de un corazón rojo y manos en señal de oración.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli)

En el escrito difundido este 18 de junio, la familia confirmó que Jorge Messi atraviesa “una situación de salud”, aunque aclaró que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

Asimismo, manifestaron su profundo malestar por las versiones que circularon en las últimas horas y cuestionaron la manera en que se abordó un tema estrictamente privado: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, remarcaron.

Por último, dejaron en claro que únicamente el círculo íntimo cuenta con información precisa sobre el estado de Jorge Messi y reclamaron “responsabilidad, prudencia y humanidad” al momento de informar sobre cuestiones vinculadas a la salud.