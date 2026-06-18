Florencia Peña enfrentó la polémica que se desató tras la difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi y, visiblemente conmovida, pidió disculpas al aire de Sálvese Quien Pueda.

La actriz aseguró que jamás tuvo la intención de lastimar a la familia del capitán de la Selección Argentina y explicó cómo se produjo la confusión que derivó en el escándalo: “Lo primero que quiero decir, muy triste, es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así”, expresó apenas comenzó la nota.

Según relató, todo ocurrió mientras estaba al aire y recibió información que creyó que ya era de conocimiento público: “Mi productora me dio la noticia en vivo y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y yo no estaba siendo empática. Por eso lo dije”, explicó.

Foto: Captura (América)

“Me sentí que no estaba bien, cometí un error, me confundí. Acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas”, agregó.

Durante la charla, Peña reveló que intentó comunicarse directamente con Celia, la mamá de Lionel Messi, para expresarle personalmente su arrepentimiento por lo sucedido: “Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros porque ha venido a verme. Solo le pedí disculpas, muy sentidas, sobre lo que pasó”, contó.

Cuando le preguntaron si había recibido una respuesta, la actriz fue sincera: “No, no. Ni tampoco pretendo que me conteste”, respondió. Y profundizó sobre el motivo de ese contacto: “Solamente quería que ella sepa de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. Eso es todo”.

“Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros porque ha venido a verme. Solo le pedí disculpas, muy sentidas, sobre lo que pasó”.

A lo largo de la entrevista, Florencia insistió en que nunca buscó instalar una primicia ni generar repercusión con una noticia tan delicada: “Nunca jamás quise lastimar a nadie. No soy de esas. Ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso”, afirmó.

Además, volvió a explicar que creyó que la información ya había sido confirmada y difundida masivamente: “Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije”, sostuvo.

Finalmente, cerró con un nuevo pedido de disculpas y aseguró que no intenta justificarse: “Lamento mucho lo que pasó, pero acá estoy pidiendo disculpas. Más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas, yo no les estoy mintiendo nada”, concluyó.

“Mi productora me dio la noticia en vivo y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y yo no estaba siendo empática”.

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ASEGURAN QUE LA SELECCIÓN ESTÁ GOLPEADA ANÍMICAMENTE TRAS LA FAKE NEWS SOBRE LA SALUD DEL PAPÁ DE LEO MESSI

La preocupación por la salud de Jorge Messi y la difusión de versiones falsas sobre su estado generaron un fuerte impacto dentro de la concentración de la Selección Argentina. Así lo aseguró el periodista Leo Paradizo en América Noticias, donde reveló cómo se vivieron las últimas horas puertas adentro del equipo de Lionel Scaloni.

“Yo cuento lo que recién me decían desde adentro de la concentración: está golpeado el plantel por todo lo que ha pasado hoy”, afirmó el periodista después de las repercusiones que despertó que Florencia Peña diera por confirmada -erróneamente- la muerte de Jorge Messi en el programa de streaming El Show del Verano (que se transmite por Luzu TV).

Según detalló, el principal motivo de la preocupación fue ver el malestar que le provocó a Lionel Messi la circulación de información errónea sobre la salud de su padre: “Lo han visto muy fastidioso a Leo, muy molesto con la fake que hoy se difundió. El plantel está molesto y si hubo un momento en donde el plantel se cayó anímicamente, fue hoy”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Paradizo explicó que hasta ese momento el clima dentro del seleccionado era completamente diferente: “Hasta hoy estaba todo bien. Era un clima sin fisuras”, remarcó.

En medio de la situación familiar que atraviesa el capitán argentino, sus compañeros se habrían convertido en un sostén fundamental: “Incluso han apuntalado al capitán en medio de esta crisis personal que tiene por la salud de su papá. Lo han apuntalado hasta el punto que el otro día jugó, hizo tres goles y no se notó”, destacó Paradizo.

El periodista también aseguró que Messi encuentra contención no sólo en los futbolistas, sino en todo el entorno de la Selección: “Yo creo que es un plantel que está siendo muy importante para Messi. Sus compañeros. Así como Messi ha sido muy importante para sus compañeros en todo este tiempo, en donde han alcanzado la gloria máxima, en este momento Messi se apoya mucho en ellos”, expresó.

“Lo han visto muy fastidioso a Leo, muy molesto con la fake que hoy se difundió. El plantel está molesto y si hubo un momento en donde el plantel se cayó anímicamente, fue hoy”.

Y profundizó: “Tal vez si no tuviese tantos amigos, si no tuviese el respeto que le tienen todos, desde Rodrigo De Paul, que es el más cercano, hasta los cocineros, los utileros y la gente de la administración de AFA, que lo miman permanentemente en los últimos días, no hubiese podido jugar el partido que jugó el otro día ante Argelia”.

Por último, Paradizo fue consultado sobre si las repercusiones de la fake news llegaron hasta Messi y despejó cualquier duda: “A Leo le llegó todo. Y cuando digo todo, también le ha llegado que no somos todos los periodistas”, cerró.