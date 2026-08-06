Marcelo Tinelli y Milett Figueroa despejaron todas las dudas sobre su relación y se mostraron juntos en Lima, donde el conductor argentino viajó para reencontrarse con la actriz peruana.

En diálogo con la televisión local, ambos confirmaron que están disfrutando de un gran momento y respondieron a los rumores que circularon en las últimas semanas.

“Estamos muy contentos, disfrutando”, dijo la modelo y el conductor agregó: “El amor pudo más, todo bien, Milett puede más, Perú puede más, sí, todo puede más”. El conductor también contó detalles de su estadía en Lima: “Venir a Perú y estar con Milett acá es especial, es venir a la raíz de Perú, a la comida, a comer un ceviche”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa reconciliados en Perú (Foto: captura de eltrece).

Consultados sobre las de idas y vueltas, el empresario fue contundente: “Tremendo. Pero estoy contento de estar acá con Milett, venir acá por la familia. El reencuentro no tiene que con la serie. Hemos regresado, estamos juntos, sí, totalmente, la amo, así que está todo bien, todo perfecto”.

MILETT FIGUEROA Y MARCELO TINELLI DEJARON UN MENSAJE A QUIENES LOS CRITICAN

Por su parte, Milett Figueroa se mostró agradecida por el apoyo recibido: “Estoy muy agradecida con Argentina, con el espacio que me dieron en todo momento. Mi abuelo es argentino, ustedes lo saben, y mi país también es Argentina, lo siento de corazón”.

Luego, ambos se refirieron a los comentarios y críticas que suelen recibir: “La opinión del otro, los comentarios me parecen perfectos y los respeto mucho, soy una persona que jamás cuestionaría un comentario, pero bueno, hay cosas que no son así. Cada uno que diga lo que quiera”.

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