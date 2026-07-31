Marcelo Tinelli concretó la venta de “Lago Bueno”, su exclusiva propiedad en la Patagonia, ubicada en la zona de Alto Río Percy, a unos 25 kilómetros de Esquel, en Chubut. La operación se dio en medio de las dificultades financieras que atravesó el conductor en los últimos años y fue de un valor cercano a los 3 millones de dólares. Según trascendió, el comprador sería un empresario vinculado a la industria petrolera.

La estancia había sido adquirida por el conductor en 1999, en los años dorados de Videomatch, y se convirtió durante más de dos décadas en uno de sus refugios preferidos.

Durante la pandemia de COVID-19, Tinelli y su familia se instalaron allí durante varios meses, una decisión que en su momento generó una fuerte repercusión pública y lo convirtió en una especie de embajador turístico de la zona.

CÓMO ES LA MANSIÓN DE MARCELO TINELLI EN LA PATAGONIA

La residencia principal tiene 850 metros cuadrados cubiertos distribuidos en seis niveles y está emplazada sobre un predio de aproximadamente 1.360 hectáreas de bosque nativo, con sectores cultivables y una laguna privada con muelle, sobre la ladera del cerro La Torta. La construcción fue pensada para integrarse al paisaje patagónico, con grandes ventanales que permiten vistas panorámicas desde varios de sus ambientes.

La mansión de Marcelo Tinelli en Esquel, Chubut, vendida por 3 millones de dólares

Entre las comodidades de la propiedad se destacan cuatro habitaciones en suite, un amplio living-comedor con hogar a leña, sauna, pileta climatizada cubierta, vinoteca y una terraza central con vistas al lago y las montañas. Las paredes revestidas en piedra completan una estética que combina el lujo con los materiales típicos de la región. La casa funciona con energía solar y cuenta con televisión satelital e internet propio.

UNA CASA DE HUÉSPEDES Y UNA CAPILLA PRIVADA

Dentro del predio también hay una segunda construcción que originalmente era la vivienda del personal rural y que luego fue remodelada para alojar invitados. Tiene conexión satelital propia, calefacción y cocina a gas, por lo que puede usarse de manera totalmente independiente de la casa principal. El campo suma además una capilla privada y otras instalaciones distribuidas a lo largo del terreno.

La mansión de Marcelo Tinelli en Esquel, Chubut, vendida por 3 millones de dólares

De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, la sociedad propietaria del campo pasó a tener como único accionista a un empresario argentino con domicilio en Houston, Estados Unidos. Distintos medios de la región identificaron al comprador como Hernán Scolari, vinculado a Vitol Argentina S.A., compañía dedicada a la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos. Vecinos de la zona contaron que el nuevo dueño habría cerrado la operación sin conocer la propiedad en persona y que recién días después la visitó por primera vez.

UNA VENTA LIGADA A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE TINELLI

La posibilidad de vender “Lago Bueno” había trascendido en 2020, cuando Tinelli atravesaba una compleja situación financiera. En ese momento, distintos informes indicaron que la estancia había sido ofrecida como garantía en varias operaciones bancarias y que el conductor acumulaba una importante cantidad de cheques rechazados.

Más allá de ese contexto, la propiedad siguió siendo uno de los lugares más emblemáticos de su vida privada.

Interior de la mansión que Marcelo Tinelli poseía en la provincia del Chubut.

Con la operación ya concretada, una de las estancias privadas más conocidas de la Patagonia cambia de dueño tras más de dos décadas ligada a Marcelo Tinelli, en otro capítulo de la reorganización patrimonial que el conductor viene atravesando en los últimos años.