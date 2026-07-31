Marcelo Tinelli eligió uno de los corredores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires para instalar su residencia definitiva, en Palermo Chico.

La propiedad se encuentra en el complejo Le Parc Figueroa Alcorta, un desarrollo de la empresa Raghsa formado por dos torres de gran altura. Tinelli optó por una configuración poco habitual: fusionó dos unidades originales hasta alcanzar una superficie total de 530 metros cuadrados cubiertos, con ventanales que combinan vistas a la ciudad y a la costa del Río de la Plata.

UN BÚNKER DE DISEÑO CON INDEPENDENCIA FAMILIAR

La casa cuenta con seis dormitorios y seis baños, organizados de manera tal que los ambientes del conductor quedan claramente diferenciados de los sectores que ocupan sus hijos.

El living del departamento, con ventanales que dominan las vistas de la Ciudad. Crédito: JDC Propiedades Real Estate

Así es el departamento de 530 metros de Marcelo Tinelli en Palermo Chico. Crédito Instagram

EL BAR PRIVADO, EL CORAZÓN DE LA CASA

En el centro del departamento se destaca un bar privado que funciona como el punto de encuentro social del hogar.