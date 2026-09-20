Zuhair Jury, referente de la literatura y el cine argentino, murió a los 89 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. Nacido en Luján de Cuyo, Mendoza, Jury fue mucho más que el hermano de Leonardo Favio: su trabajo como guionista y escritor resultó esencial en algunas de las películas más emblemáticas del país.

En 1969, Jury publicó el libro “El dependiente y otros cuentos”, que se transformó en la base de dos clásicos de Favio: “El dependiente” y “El romance del Aniceto y la Francisca”. Años después, ese universo volvió a la pantalla con “Aniceto”. Su aporte como guionista también se reflejó en títulos como “Crónica de un niño solo”, “Juan Moreira”, “Nazareno Cruz y el lobo”, “Soñar, soñar” y “Gatica, el Mono”.

Zuhair Jury en el set filmación "El piano Mudo" 2007 (Foto: Facebook)

La sociedad creativa entre Jury y Favio dejó una huella profunda en el cine nacional. Juntos, construyeron relatos atravesados por vínculos afectivos, personajes populares y distintas formas de desigualdad social.

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Pero Jury no se limitó a trabajar con su hermano. También escribió el guion de “Natasha”, dirigida por Eber Lobato y protagonizada por Thelma Stefani y Enzo Viena, y participó en la versión animada de “Martín Fierro”, bajo la dirección de Fernando Laverde.

Además de su labor como guionista, Zuhair Jury desarrolló una carrera como director. En 1978 estrenó “El fantástico mundo de la María Montiel”, con Rodolfo Bebán, Raúl Lavié, Juanita Lara y Leonor Benedetto. Luego vinieron títulos como “La mayoría silenciada”, “El largo viaje de Nahuel Pan”, “Doña Ana”, “Tobi y el libro mágico” y “El piano mudo”.

En paralelo, Jury continuó su camino como escritor. Entre sus obras se destacan “Había una vez un General”, “Romance del Aniceto” y “El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos”.

Foto: X.com / @actoresprensa

La Asociación Argentina de Actores lamentó su fallecimiento y resaltó su extensa trayectoria, enviando condolencias a sus familiares, amigos y colegas. Jury deja una marca indeleble en la cultura argentina, tanto por su obra propia como por su aporte a la filmografía de Leonardo Favio.

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