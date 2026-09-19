Marta Fort atraviesa un gran momento tanto en lo personal como en lo laboral. A días de comenzar con el rodaje oficial de MasterChef Celebrity, la influencer aprovechó el fin de semana para hacer una escapada a Mendoza junto a su novio, Juan Manuel Ramírez, y acompañar a una de las personas más importantes de su vida en una celebración muy especial.

El motivo del viaje fue el cumpleaños de Marisa, su madrina y una figura fundamental para Marta y su hermano, Felipe Fort. A través de sus redes sociales, compartió algunas postales del viaje y dejó en claro el enorme cariño que siente por ella.

“Mini dump del cumple de Marisa. Tuve que volver rápido pues ‘pala’, pero no hay mujer que ame más en el mundo: mi madrina”, escribió la hija de Ricardo Fort en Instagram junto a una serie de imágenes y videos del inolvidable viaje.

El viaje a Mendoza de Marta Fort con su novio y su madrina (Foto: Instagram @martacfort)

LAS FOTOS DE MARTA FORT EN MENDOZA CON SU NOVIO Y SU MADRINA

Durante la estadía, Marta Fort y Marisa disfrutaron de los paisajes mendocinos, recorrieron viñedos y se alojaron en un lujoso hotel que contaba con una pileta climatizada al aire libre.

El viaje a Mendoza de Marta Fort con su novio y su madrina (Foto: Instagram @martacfort)

Además de mostrar la celebración familiar, la influencer dejó ver nuevamente a su novio, el uruguayo, conocido como Juanma. La presencia del joven en una fecha tan significativa refleja el lugar que ocupa actualmente en la vida de la influencer y su creciente integración a la familia.

El viaje a Mendoza de Marta Fort con su novio y su madrina (Foto: Instagram @martacfort)

El cumpleaños de Marisa tuvo un significado especial para Marta, quien hizo un espacio en medio de su intensa agenda para viajar a Mendoza y compartir con ella un festejo que combinó familia, pareja, paisajes y mucho cariño.

El viaje a Mendoza de Marta Fort con su novio y su madrina (Foto: Instagram @martacfort)

El viaje a Mendoza de Marta Fort con su novio y su madrina (Foto: Instagram @martacfort)