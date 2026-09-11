Marta Fort protagonizó un inesperado momento durante una de las últimas emisiones de Fort Night Show, el ciclo que conduce en el canal Blender donde mostró por primera vez a su nueva pareja, Juan Manuel Ramírez.

La exitosa influencer e hija del Comantante participó de un particular juego en el que debía comparar el patrimonio de distintas figuras públicas y determinar, según su percepción, quién tendría más dinero.

Aunque en ningún momento contó con cifras concretas, Marta respondió con mucha seguridad a varias de las consignas. Sin embargo, todo cambió cuando apareció una comparación que la involucraba directamente junto a Juana Tinelli.

(Foto: Instagram @martacfort)

A MARTA FORT LE PREGUNTARON POR JUANA TINELLI Y SORPRENDIÓ CON SU RESPUESTA

La primera dupla que tuvo que enfrentar Marta Fort fue la de Shakira y Gerard Piqué. Sin pensarlo demasiado, se inclinó por la cantante colombiana. “Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, lanzó la conductora, haciendo referencia al éxito económico de la artista y a una de sus famosas frases.

Después llegó el turno de Taylor Swift y Lionel Messi. Nuevamente, la conductora eligió a la cantante estadounidense y explicó el motivo de su decisión. “Taylor Swift. Sé que es una de las más billonarias, cantantes”, afirmó. Y agregó: “Amamos a Messi, pero los que facturan bien siendo cantantes, facturan muy bien”.

A Marta Fort le preguntaron si tiene más dinero que Juana Tinelli y su respuesta llamó la atención (Video: Blender)

El juego continuó con otra comparación argentina: Susana Giménez y Mirtha Legrand. En este caso, Marta tampoco dudó y señaló a la diva de los teléfonos como la que tendría mayor patrimonio. “Susana. Susana es una vieja hermosa, que no sé dónde la saca, pero que tiene de todo”, comentó entre risas.

Pero el momento más llamativo llegó cuando el juego dejó de involucrar a otras celebridades y la puso a ella misma frente a una figura de su misma generación. La última comparación planteó una elección entre Marta Fort y Juana Tinelli.

A diferencia de las consignas anteriores, esta vez la influencer prefirió no dar su opinión. “No, chicos, no. Yo tengo esa respuesta, pero no se las voy a dar”, expresó Marta, entre risas y dejando la incógnita abierta.