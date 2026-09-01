La aparición de Marta Fort como personaje mediático con peso propio tuvo su despegue en Otro Día Perdido, cuando dejó deslumbrado a Mario Pergolini, y luego de su posterior paso por PH ahora la hija de Ricardo Fort blanqueó porqué se puso a trabajar.

“Estoy laburando un montón”, exclamó jocosa.

Ante la risa del notero de Puro Show, la hija de Ricardo Fort aclaró: “Cuando me mudé sola era mirar la pared o mirá la pared”.

Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort. (Foto: @juanmaramirez1600)

“Empecé a trabajar en la fábrica, salí medio para el cu... haciendo un poco de todo. Casi que pasaba el trapo en el piso casi. Me hacían bien de abajo. Fui así como pasando poco a poco por distintos sectores, y aprendí un poco de todo”.

Y justificó por qué no siguió en la chocolatería familiar: “Pero bueno. Por A, por B, no se dio”.

El destino manifiesto de Marta Fort

“Y ahí dije ‘quiero empezar a trabajar’. Me gusta como estar a mil, tener cosas que hacer. Y ahora tengo todas las semanas algo, y estoy constantemente con un montón de cosas. Y me encanta, y por eso empecé con las redes”, concluyó.

“Ahí dije ‘quiero empezar a trabajar’. Me gusta como estar a mil, tener cosas que hacer”. Marta Fort.

Y tras identificarse como La Comandanta agregó: “Siento que pueden ver en mí como una mini Fort”.

“Yo soy la resurrección de lo que él quería. Rubia, ojos claros, con lolas y Fort. O sea. Soy él en otra vida”, cerró Marta Fort.