Hay discos que marcan una época y otros que directamente cambian el rumbo de una banda. “Raro”, de El Cuarteto de Nos, pertenece a esa segunda categoría. A 20 años de su lanzamiento, el grupo uruguayo decidió volver a ese universo con una propuesta que combina música, cine y tecnología, mientras prepara una gira especial por cinco de las principales capitales de Latinoamérica.

La celebración comenzó con el estreno de “Raro Live Session”, una producción audiovisual que recupera cinco de las canciones más emblemáticas del álbum y las presenta desde una perspectiva completamente diferente.

Pero el aniversario no termina en las pantallas. Como parte del festejo, El Cuarteto de Nos anunció el tour cápsula “ASÍ SOY YO”, que tendrá cinco presentaciones únicas entre octubre de 2026 y mayo de 2027.

Foto: prensa

“Raro Live Session”: volver al universo del disco 20 años después

La nueva producción propone ingresar nuevamente al particular mundo de Raro. El punto de partida es el mítico apartamento del personaje que aparece en la portada del disco, aunque esta vez el espectador no observa la historia desde afuera.

La sesión está filmada íntegramente en primera persona, como si quien mira ocupara el lugar del protagonista.

La historia transcurre el día después de una fiesta de cumpleaños y encuentra el departamento todavía atravesado por las huellas del festejo: vasos vacíos, globos, objetos desordenados y distintos detalles que remiten al imaginario de El Cuarteto de Nos.

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A medida que avanza el recorrido por las habitaciones, aparecen referencias y pequeños guiños destinados especialmente a quienes siguen la historia de la banda desde hace años.

La experiencia también cuenta con una mezcla en Dolby Atmos, pensada para reforzar el carácter inmersivo de la propuesta.

Las cinco canciones de “Raro” que forman parte de la sesión

En medio del particular escenario del apartamento, los integrantes de El Cuarteto de Nos aparecen tocando en vivo y recuperan cinco canciones fundamentales del álbum:

“Nada es gratis en la vida”

“Ya no sé qué hacer conmigo”

“Hoy estoy raro”

“Invierno del ’92”

“Yendo a la casa de Damián”

La producción tiene además una participación especial: Juan Campodónico, productor de Raro y una figura fundamental en la transformación sonora que atravesó la banda en aquella etapa.

El Cuarteto de Nos anuncia cinco shows únicos

La celebración tendrá también su versión en vivo con “ASÍ SOY YO”, una gira cápsula que recorrerá cinco capitales de Latinoamérica.

El concepto propone repasar los últimos 20 años de la banda, desde la aparición de Raro en 2006 hasta su presente, marcado por su más reciente álbum, Puertas.

A diferencia de una gira convencional, cada presentación tendrá una puesta en escena y una narrativa especialmente creadas para la ocasión. Además, el setlist tendrá canciones que no se repetirán entre las distintas ciudades, por lo que cada show será una experiencia diferente.

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Las fechas anunciadas son:

4 de octubre de 2026: Movistar Arena, Bogotá, Colombia.

21 de noviembre de 2026: Palacio de los Deportes, Ciudad de México, México.

5 de diciembre de 2026: Movistar Arena, Santiago de Chile, Chile.

19 de diciembre de 2026: Rambla de Montevideo, Uruguay.

22 de mayo de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina.

De “Raro” a “Puertas”: dos décadas de una banda que no dejó de cambiar

Cuando Raro llegó en 2006, El Cuarteto de Nos ya tenía una extensa trayectoria. Sin embargo, aquel álbum significó un punto de inflexión y fue determinante para la expansión internacional del grupo.

Con la producción de Campodónico, la banda profundizó un sonido que combinaba rock con letras filosas, humor, ironía y una mirada particular sobre las contradicciones de la vida cotidiana.

Dos décadas después, esa identidad continúa vigente y convive con una nueva generación de seguidores.

El grupo actualmente supera los 6,1 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con una fuerte presencia en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde sus canciones continúan llegando a públicos jóvenes.

Esa renovación generacional es, justamente, una de las particularidades de El Cuarteto de Nos: canciones nacidas hace décadas siguen funcionando como himnos para quienes las descubren por primera vez.

El aniversario de Raro encuentra así a la banda mirando hacia atrás, pero sin quedarse en la nostalgia. El disco que cambió su historia vuelve a aparecer como punto de partida para contar quiénes son hoy.