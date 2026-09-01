La Selección Argentina comienza oficialmente una nueva etapa después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y el posterior retiro de Lionel Messi.

tadaSin su capitán y máximo referente, Lionel Scaloni tendrá ahora el desafío de reorganizar el equipo y empezar a definir quiénes serán los protagonistas del próximo ciclo.

El primer indicio llegará muy pronto: el domingo 6 de septiembre Scaloni deberá presentar la primera lista de convocados de la era post-Messi. La nómina servirá para empezar a conocer las decisiones del entrenador y podría abrirles la puerta a varios jóvenes que vienen reclamando mayor protagonismo.

CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN ARGENTINA

La próxima ventana internacional se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Si bien ese período permitiría disputar hasta cuatro amistosos, todavía no está definida la cantidad de encuentros que jugará Argentina.

En un primer momento se había contemplado realizar un partido en el país y luego viajar a China para una gira comercial. Sin embargo, esa alternativa finalmente quedó descartada.

Ahora, la AFA analiza organizar dos amistosos en territorio argentino, posiblemente frente a selecciones pertenecientes a Conmebol o Concacaf. Tanto los rivales como las sedes permanecen por el momento sin confirmación.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, observa la final ante España el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Frank Franklin II) Por: AP Photo/Frank Franklin II

Será la primera oportunidad de Scaloni para empezar a ensayar variantes sin Messi, quien en su mensaje de despedida también hizo referencia al futuro del seleccionado: “Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

LAS TRES BAJAS QUE TENDRÁ LIONEL SCALONI

La ausencia del rosarino no será el único problema para el cuerpo técnico. Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada fueron suspendidos por la FIFA después de los incidentes ocurridos tras la final del Mundial frente a España.

Paredes recibió la sanción más importante, con 10 partidos de suspensión y una multa de 90 mil dólares. Molina deberá cumplir siete fechas y pagar la misma cifra, mientras que Almada fue suspendido por un encuentro y multado con 30 mil dólares.

Además, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, recibió tres partidos de suspensión y una multa de 30 mil dólares.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina's Emiliano Martinez, Lionel Scaloni and Lionel Messi at the Fanatics Fest - Javits Center, New York City, New York, U.S. - July 17, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during his appearance at the Fanatics Fest REUTERS/Dylan Martinez Por: REUTERS

LOS JUGADORES QUE PUEDEN GANAR PROTAGONISMO SIN MESSI

La nueva convocatoria también podría acelerar el recambio generacional. Scaloni cuenta con una extensa base de futbolistas y varios jóvenes aparecen como candidatos a ocupar lugares cada vez más importantes.

En ataque, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como dos de los principales referentes, mientras que Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Santiago Castro, Matías Soulé y Claudio Echeverri forman parte de una generación que busca consolidarse definitivamente.

En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán dos piezas fundamentales, acompañados por alternativas como Exequiel Palacios, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Milton Delgado.

La gran tarea de Scaloni no será solamente encontrar futbolistas capaces de reemplazar lo que Messi aportaba dentro de la cancha. El entrenador también deberá construir nuevos liderazgos en un plantel que durante más de una década tuvo al rosarino como máxima referencia.