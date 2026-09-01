Mientras Tini Stoessel se prepara para sus próximos shows y da entrevistas en el exterior, el conflicto familiar que la involucra sigue sumando capítulos. En una reciente aparición en El Salvador, la cantante habló sobre su presente, aunque evitó referirse directamente a su padre. Sin embargo, Yanina Latorre contó el detrás de escena de la filtración de la auditoría a Alejandro Stoessel que dejó en evidencia la tensión que atraviesa la familia.

En SQP, Latorre relató que Tini “se vio en la obligación de permitir que se filtre” la auditoría porque “había muchas piedras en el camino”. Según la conductora, la artista intentó evitar el escándalo, pero no encontró respuestas en su entorno más cercano.

Tini Stoessel tomó una drástica decisión sobre Futttura (foto de Instagram)

De acuerdo a lo que reveló Yanina Latorre, antes de que estallara el conflicto, Alejandro Stoessel buscaba tranquilizar a su hija con gestos como aumentarle el límite de la tarjeta o permitirle asistir a reuniones. “Ella siente que la entretenían”, explicó la conductora, citando a una fuente cercana a la cantante.

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Tini, según Latorre, intentó comunicarse con cada miembro de la familia para evitar que la situación llegara a mayores, pero sus esfuerzos no dieron resultado. “No está haciendo nada malo, era todo más sencillo”, leyó Latorre sobre la conversación que mantuvo con el entorno de la artista. En ese contexto, la conductora también reveló un pedido puntual de Alejandro Stoessel: “No quiere que lo nombre en ningún lado”.

Yanina Latorre detalló que Tini siente que, en la dinámica de sus padres, “todos son descartables”. Según la conductora, la cantante percibió que quienes no resultaban útiles para sus padres eran apartados, ya fueran asistentes, productores o incluso personas de su círculo más íntimo.

Foto: Prensa (Telefe)

Ahora, Tini busca elegir su propio equipo de trabajo y tomar distancia de las decisiones familiares que la incomodaban. Latorre agregó que, según el entorno de la artista, los padres de Tini están diciendo que su hija atraviesa problemas de salud mental y tristeza, en medio de un conflicto que no deja de sumar detalles.

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