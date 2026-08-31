Tras años de compartir pantalla en Telefe, Maru Botana accedió a prestarle su nombre a Alejandro Stoessel, pero dos años después se encontró con un escrache de una compañía eléctrica y una demanda judicial de un empleado que la involucraba.

La semana pasada, Carla Czudnowsky mandó al frente a Maru por su mal trato a sus productores, entre los que ella se encontraba, y reveló que la esposa de Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera, llegó a tenerle celos porque sospechaba de una relación más allá de lo laboral.

Fotos: capturas América TV

Sin embargo, este lunes en Primicias Ya, Marino Calabró y Luis Ventura recordaron el polémico episodio que se inició cuando una conocida compañía eléctrica escrachó el local de San Isidro. “Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagás”, decía el tweet de la empresa, con una foto del comercio.

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“Ese local es una franquicia de Alejandro Stoessel”, le dijo Maru al portal Diario Veloz, pero sus declaraciones no tuvieron el impacto esperado dado que en esos tiempos su nombre vendía más titulares que los de Tini, que figuraba como titular del local, y su padre.

Además, Calabró mostró la demanda judicial que le realizó un ex empleado del local a los Stoessel, aunque no se olvidó de codemandar a Maru Botana. Con estos datos en mano, el cronista Oliver Quiroz fue en busca de Botana, asegurando que “Maru no olvida ni perdona a Alejandro Stoessel y se solidariza con Tini Stoessel”.

Fotos: capturas América TV

“Mi relación fue súper profesional con Claudio (Villarroel), Alejandro (Stoessel) y Marcelo (Tinelli)”, dijo Maru negando los escándalos que le endilgó Czudnowsky, aunque aseguró que “no le sorprendía tanto” la situación que concluyó con la ruptura entre Tini y su padre. “No me sorprende tanto porque, bueno, tuve situaciones. No es momento para hablar, pero ojalá que lo puedan solucionar”, señaló.

Respecto al escándalo de 2019, Maru confesó: “La pasé muy mal, pero ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por el problema familiar, que en ese momento te olvidás de la plata”, dijo, y recordó que en su momento habló con la familia Stoessel por los problemas que tuvo su franquicia por ellos. “Hablamos, pero ya fue”, cerró.

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