Tini Stoessel rompió el silencio y habló públicamente en medio del fuerte escándalo que tiene como protagonista a su papá, Alejandro Stoessel. Mientras en Argentina crece la repercusión por el conflicto familiar, la cantante brindó una entrevista a una periodista de El Salvador para la revista Cosmopolitan, donde reveló cómo atraviesa este momento y quiénes son las personas en las que encuentra contención.

En Desayuno Americano, reprodujeron parte de las declaraciones de Tini, quien puso el foco en la importancia de cuidar su salud emocional y de estar acompañada por personas de confianza: “Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho”, contó la artista, dejando en claro que el acompañamiento profesional es una herramienta fundamental para ella.

Pero además de la terapia, Tini destacó especialmente a su círculo más cercano, integrado por personas que la conocen desde hace muchos años y que estuvieron a su lado durante distintas etapas de su carrera: “Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 años, 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo”, explicó.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

En ese sentido, la cantante contó que varios integrantes de su equipo dejaron de ser simplemente compañeros de trabajo para convertirse en verdaderos vínculos familiares: “Tengo gente que trabaja conmigo que ya son como en familia”, expresó Tini, quien encontró en ese grupo una red de contención en medio de los momentos más difíciles.

La artista también hizo especial referencia a sus bailarines, con quienes comparte buena parte de sus proyectos y de su vida profesional: “Mis bailarines me acompañan desde hace muchos años. Mi coreógrafa me conoce a mí desde que tengo 11 años”.

“Entonces ya somos como una familia. Y el hecho también de estar todos unidos y acompañarnos desde ese lugar emocional, no es poco”, cerró, a corazón abierto.

Tini Stoessel: “Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho”.

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YANINA LATORRE SE HARTÓ DE ALEJANDRO STOESSEL Y MARIANA MUZLERA Y LOS DEJÓ EN EVIDENCIA: “ESTÁN MOSTRANDO LA HILACHA”

El escándalo que rodea a Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de la polémica reacción de la expareja ante la presencia de periodistas en las inmediaciones de la casa del productor.

Luego de que el productor diera que hablar por haberle arrojado piedras desde su vivienda contra una guardia periodística que se encontraba en la vía pública, Mariana también expresó su enojo en redes sociales, donde calificó a los medios de “nefastos”.

La situación generó una fuerte reacción de Yanina Latorre, quien se refirió al episodio y cuestionó sin filtros el accionar de los padres de la cantante: “Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana”, disparó Yanina al analizar lo ocurrido, en el programa que conduce en El Observador 107.9.

Foto: Captura de video de X (@@MundoFamososOk)

La conductora también defendió la presencia de los periodistas en la vía pública y marcó la diferencia entre realizar una cobertura periodística y meterse en una propiedad privada: “Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad”, sostuvo.

En medio de su descargo, la conductora aseguró que los padres de Tini históricamente habrían intentado establecer límites sobre lo que se decía públicamente acerca de la cantante: “Los Stoessel tienen esta manera rara, así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir”, afirmó Yanina.

Foto: Web

La periodista fue todavía más lejos y aseguró que las recientes actitudes públicas de los padres de Tini estarían dejando al descubierto aspectos desconocidos de su personalidad: “Esto que están haciendo los Stoessel los está empezando a graficar”, lanzó.

Yanina Latorre: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”.

Finalmente, Yanina vinculó directamente las polémicas reacciones de Alejandro y Mariana con el conflicto que mantienen actualmente con su hija y lanzó una durísima interpretación sobre el distanciamiento familiar: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”, sentenció.