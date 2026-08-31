Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección argentina, a horas de una actuación magistral con el Inter de Miami.
“Después de todo este tiempo desde la final, y tras mucha reflexión, quiero anunciarles a todos mi retiro de la Selección...”, escribió.
Entonces aclaró: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo. Antes también”.
“Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, siguió.
Lionel Messi.
“No queda mucho tiempo, los capítulos se cierran, y este es uno de los que más me duele”
“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, enfatizó.
Lionel Messi.
“Lo he dado todo; ya no tengo nada más que dar”
“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.
El agradecimiento a su familia y el recuerdo de su papá
“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.
“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!“.
Lionel Messi.
“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”.
“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, sentenció Lionel Messi.