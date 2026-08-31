Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección argentina, a horas de una actuación magistral con el Inter de Miami.

“Después de todo este tiempo desde la final, y tras mucha reflexión, quiero anunciarles a todos mi retiro de la Selección...”, escribió.

Entonces aclaró: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo. Antes también”.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección. (Foto: @leomessi)

“Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, siguió.

“No queda mucho tiempo, los capítulos se cierran, y este es uno de los que más me duele” Lionel Messi.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, enfatizó.

“Lo he dado todo; ya no tengo nada más que dar” Lionel Messi.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

El agradecimiento a su familia y el recuerdo de su papá

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi lifts the World Cup trophy alongside teammates as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Carl Recine/File Photo Por: REUTERS

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!“.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”. Lionel Messi.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, sentenció Lionel Messi.