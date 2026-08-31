A tres años de fundar Olga, Migue Granados habló sobre su futuro laboral luego de las fuertes versiones que indicaban que Soñé que volaba llegaría a su fin y que el conductor habría puesto a la venta su parte accionaria en el canal de streaming.

“No vendí Olga, cuando sea así lo voy a contar muy alegremente. No sé de dónde lo sacaron. Cuando sea, no voy a mantener el silencio. No es nada malo. Es un negocio... No sucedió todavía”, le dijo Migue Granados a Infama, desmintiendo a Ángel de Brito.

Migue Granados reveló si vendió su parte de Olga y cómo sigue su futuro laboral

Sin embargo, el conductor no descartó la posibilidad de vender su parte en el futuro: “Yo siempre expreso que me gustaría que pase porque soy un mercenario. Pero cuando sea lo voy a contar”.

Respecto de su futuro laboral, Granados aseguró que seguirá trabajando en Olga, aunque adelantó que podría ser con un nuevo formato.

“Yo voy a seguir laburando acá. Seguramente, otro programa. Amo este lugar. Lo armé cuando éramos cuatro”, afirmó.

¿TERMINA SOÑÉ QUE VOLABA?

Luego, la notera de América TV le preguntó si Soñé que volaba no continuaría el próximo año.

“Este año dijimos que era la última temporada, para hacer algún cambio. Barajar y dar de nuevo. Hacer cosas nuevas para refrescarse un poco, pero no hay nada negativo. Estamos felices. Es un año hermoso este. Nos estamos riendo muchísimo”, respondió Migue.