Antonio Occhiato, el papá de Nico Occhiato, habló por primera vez sobre el enfrentamiento que mantienen su hijo y Migue Granados, referentes de los canales de streaming Luzu TV y Olga.

En el último tiempo, ambos quedaron envueltos en distintas polémicas por supuestos “robos” de figuras, acusaciones sobre los salarios que paga Luzu TV y cruces por presuntas copias de ideas, entre otros episodios que alimentaron la rivalidad entre ambos proyectos.

Qué dijo el papá de Nico Occhiato sobre la pelea con Migue Granados (captura de Desayuno Americano)

Qué dijo el papá de Nico Occhiato sobre la pelea con Migue Granados

“No creo que haya enemistad. Seguramente es competencia, y la competencia es buena, porque ayuda a uno a superarse”, le respondió Antonio al cronista de Desayuno Americano cuando fue consultado por la relación entre su hijo y Migue Granados.

Ante esa respuesta, el notero insistió: “¿No te parece que le están buscando el pelo al huevo todo el tiempo para criticarlo?“.

Sin vueltas, el padre del conductor de Luzu TV respondió: “Siempre le buscan el pelo al huevo, si no, las noticias no tendrían sentido. Creo que está un poco exagerado también”.