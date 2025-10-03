Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña protagonizaron un fogoso momento en Luzu TV, y la reacción de Ángela Torres y Santi Talledo no tuvo desperdicio.
¿El contexto? La bailarina estaba desarrollando una llamativa teoría sobre las relaciones sexuales y la energía que queda de la otra persona después de intimar. Recordó la época “banana” de su novio, y él reaccionó de una manera inesperada.
Nico frenó las palabras de Flor con besos en el cuello y un abrazo toquetón que dejó en shock a Talledo.
POR QUÉ NICO OCCHIATO SE PUSO HOT CON FLOR JAZMÍN PEÑA EN VIVO
Flor Jazmín Peña: -Dicen que todo lo que entra ahí se te queda en el cuerpo como 7 años.
Ángela Torres: -¿Lo que entra adónde?
Flor: -Allá (en la vagina)
Nico Occhiato: -Esto Flor lo decía en Luzu, desde siempre, y me lo decía a mí por lo bajo...
Ángela: -¿Cuál es esta teoría?
Flor: -Él culeaba todos los días con una distinta. No sabés lo que es su versión banana.
Nico (se paró e intentó silencia a Flor con un abrazo y besos): -No hables de mi pasado. Eso es mentira.
Ángela: -Ay, los amo, pero no coman delante de los pobres.
Santi Talledo: -Chicos, se puso medio hot la cosa. Le tocó una teta y le empezó a dar besos en el cuello.
Ángela: -Yo que los tengo al lado, se agarran las manitos.
Santi: -Adelante de los pobres, no. Le manoseó las gomas, es un montón.
Flor: -Santi ve que tocan una teta y dicen que es un montón...
Santi: -Fue un poco mucho. No sé si estoy al palo, si estoy incómodo... No, chicos.
Ángela: -No, a mí me encanta cuando se aman en vivo.
