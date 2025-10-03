Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña protagonizaron un fogoso momento en Luzu TV, y la reacción de Ángela Torres y Santi Talledo no tuvo desperdicio.

¿El contexto? La bailarina estaba desarrollando una llamativa teoría sobre las relaciones sexuales y la energía que queda de la otra persona después de intimar. Recordó la época “banana” de su novio, y él reaccionó de una manera inesperada.

Nico frenó las palabras de Flor con besos en el cuello y un abrazo toquetón que dejó en shock a Talledo.

Nico Occhiato se puso hot con Flor Jazmín Peña en vivo (Foto: Luzu TV)

POR QUÉ NICO OCCHIATO SE PUSO HOT CON FLOR JAZMÍN PEÑA EN VIVO

Flor Jazmín Peña: -Dicen que todo lo que entra ahí se te queda en el cuerpo como 7 años.

Ángela Torres: -¿Lo que entra adónde?

Flor: -Allá (en la vagina)

Nico Occhiato: -Esto Flor lo decía en Luzu, desde siempre, y me lo decía a mí por lo bajo...

Ángela: -¿Cuál es esta teoría?

Flor: -Él culeaba todos los días con una distinta. No sabés lo que es su versión banana.

Nico (se paró e intentó silencia a Flor con un abrazo y besos): -No hables de mi pasado. Eso es mentira.

Video: Nico Occhiato se puso hot con Flor Jazmín Peña en vivo

Ángela: -Ay, los amo, pero no coman delante de los pobres.

Santi Talledo: -Chicos, se puso medio hot la cosa. Le tocó una teta y le empezó a dar besos en el cuello.

Ángela: -Yo que los tengo al lado, se agarran las manitos.

Santi: -Adelante de los pobres, no. Le manoseó las gomas, es un montón.

Flor: -Santi ve que tocan una teta y dicen que es un montón...

Santi: -Fue un poco mucho. No sé si estoy al palo, si estoy incómodo... No, chicos.

Ángela: -No, a mí me encanta cuando se aman en vivo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.