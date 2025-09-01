El 24 de agosto, Flor Jazmín Peña cumplió años, pero le tocó recibirlo en soledad. La bailarina, actriz en La Llamada e integrante de Nadie Dice Nada estaba en Inglaterra cubriendo la Creamfields UK.

Al volver, su novio la sorprendió con un cumpleaños muy especial, en el que estaba la familia de Flor, los amigos de toda la vida y muchos de los famosos con los que forjó una amistad, desde que ingresó al medio artístico.

Foto: Instagram

QUÉ DIJO FLOR JAZMÍN PEÑA DEL CUMPLEAÑOS SORPRESA QUE LE ORGANIZÓ NICO OCCHIATO

“Mi amor, estás completamente loco: no solo por organizarme un cumpleaños sorpresa, sino por animarte a que una virginiana pierda todo control de lo que acontece, jaja (quizás por eso estuve unos buenos 40 min con la cara de la foto 6)”.

“Gracias por enseñarme que, cuando suelto el control, puedo abrirme a recibir y vivir experiencias nuevas. Te amo con todo mi corazón”.

“Y gracias a mi familia y amigos de toda la vida que ayer estuvieron ahí, haciéndome sentir tan especial”, escribió Flor junto a un álbum de fotos del festejo íntimo que le organizó Occhiato.

Foto: Instagram

LA RESPUESTA DE NICO OCCHIATO A FLOR JAZMÍN PEÑA

“Qué hermoso la pasamos, y qué hermoso fue sentir el amor de cada persona que iba invitando, poniéndose todos tan contentos por vos y sumándose a la sorpresa”.

“Te merecés esto y mucho más, porque nos hacés muy felices a todos los que te tenemos cerca”, le comentó Nico a Flor en el posteo.

