Más allá de las peleas por las vistas con Migue Granados, Nico Occhiato le regaló a la audiencia un momento muy emotivo de la mano de Rita, una señora que fue a Nadie Dice Nada y contó que necesitaba dinero para reparar su casa, que tenía el techo destruido.

Al instante, el conductor de Luzu le pidió a Rita su CBU y alias para hacer una colecta solidaria. Lo que nadie imaginó es que recaudaría una cifra millonaria en poco tiempo.

“Sí está mi viejo mirando (que ayude)”, dijo Nico, porque su padre tiene un corralón de material para la construcción, mientras la mujer actualizaba la aplicación y se sorprendía en vivo con el monto de dinero juntado.

Foto: captura de pantalla del stream de Luzu TV.

“Ay, no, no”, expresó Ángela Torres al ver la conmovedora reacción de Rita. La señora rompió en llanto e hizo que su emoción se trasladara automáticamente a sus familiares y al equipo de Nadie Dice Nada.

Foto: captura de pantalla del stream de Luzu TV.

CUÁNTOS MILLONRES RECAUDARON EN LUZU PARA RITA

“¡No! ¡5 millones de pesos! Gracias”, comunicó Nico Occhiato.

“Qué locura lo que acaba de pasar. Esta es la magia de este programa, pero a otro nivel. Gracias”, agregó el conductor.

El momento de Rita se hizo viral en las redes sociales.

