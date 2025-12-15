¿Le pagarán con la misma moneda? Nico Occhiato confirmó que Nadie Dice Nada comenzará el 2026 con una entrevista a Lionel Messi y, desde la cuenta oficial de Olga, lanzaron un picante e irónico tuit.

“Fue tan fuerte este fin de año para Nadie Dice Nada que era difícil superarlo, pero el año que viene, en el verano, lo arrancamos con Lionel Messi”, anunció el conductor y productor de Luzu TV durante la ceremonia de los Martín Fierro de Streaming 2025, tras ganar el premio a Mejor Programa de Interés General.

A los pocos minutos, desde X (ex Twitter), la cuenta oficial de Olga reaccionó al video de Occhiato con una frase cargada de ironía: “No creo que lo reaccionemos en vivo, ¿no?”.

captura de pantalla de X

Cabe recordar que en septiembre de 2023, Migue Granados realizó un mano a mano con Lionel Messi para Soñé que volaba, el ciclo de Olga. En simultáneo, Nico Occhiato reaccionó a la entrevista desde Luzu TV, lo que generó altísimos niveles de audiencia. Aun así, aquel día el récord de rating lo obtuvo el programa de Granados.

