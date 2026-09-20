Santiago Segura dejó atrás la imagen física que durante años acompañó a algunos de sus personajes más populares. A los 60, el creador de la saga Torrente asegura que cambió su relación con la comida, incorporó ejercicio y abandonó varios de los alimentos que consumía de manera habitual.

El actor y director español reconoció que llegó a pesar 116 kilos, en una etapa en la que predominaban la bollería industrial, el azúcar, los productos ultraprocesados y una vida con poca actividad física. Con el tiempo consiguió ubicarse cerca de los 80 kilos, aunque su transformación no fue inmediata ni estuvo vinculada a una fórmula milagrosa.

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Dentro de su nueva rutina aparece el ayuno intermitente. Segura contó que suele concentrar sus comidas dentro de una determinada franja horaria y que, en algunas ocasiones, llegó a pasar entre 18 y 36 horas sin comer, especialmente después de haberse excedido. Sin embargo, aclaró que no recomienda imitar esa práctica sin control.

Cómo cambió la alimentación de Santiago Segura

El cambio comenzó por los productos que formaban parte de su dieta cotidiana. “Ahora desayuno pan negro con aguacate. Antes me metía bollería industrial como si no hubiera un mañana”, explicó el cineasta al comparar sus hábitos actuales con los de años anteriores.

Santiago Segura creó el popular personaje Torrente.

Segura afirma que dejó de consumir azúcar, harinas refinadas y bollería industrial. También intenta evitar los impulsos que antes lo llevaban a comer sin hambre y prioriza preparaciones más sencillas, con ingredientes menos procesados.

Su método se apoya en una idea básica: ingerir menos calorías de las que gasta y mantenerse activo. “El secreto es tan sencillo como comer menos y hacer más deporte”, resumió al referirse al proceso que le permitió bajar de peso.

Santiago Segura, con muchos más kilos.

El director también reconoció que disfruta de la comida y que controlar las cantidades sigue siendo uno de sus principales desafíos. Cuando siente deseos de comer de forma impulsiva, intenta recordar el esfuerzo realizado para no volver a sus hábitos anteriores.

Cómo es el ayuno intermitente que realiza

Uno de los formatos utilizados por Segura es el denominado 16/8, que consiste en concentrar las comidas dentro de una ventana de ocho horas y permanecer las 16 restantes sin ingerir alimentos. En su caso, esa franja suele extenderse aproximadamente entre las 12 y las 20.

El actor contó que, después de algunos excesos, también realizó ayunos más prolongados. “No se lo recomiendo a nadie, pero yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas”, afirmó durante una de sus apariciones televisivas.

El ayuno intermitente tiene distintas alternativas. (Foto: Freepik).

No obstante, la pérdida de peso de Segura no puede atribuirse únicamente al ayuno. El cambio también coincidió con una reducción general de calorías, la eliminación de ciertos productos y una mayor frecuencia de actividad física.

Aunque algunos estudios asocian el ayuno intermitente con mejoras metabólicas y reducción de peso, todavía existen interrogantes sobre sus efectos a largo plazo y no se considera necesariamente superior a una alimentación equilibrada con restricción calórica convencional.

La advertencia sobre los ayunos prolongados

La experiencia de Santiago Segura es personal y no constituye una recomendación nutricional. Los períodos prolongados sin comer pueden generar mareos, dolores de cabeza, cambios de humor o dificultades para mantener una ingesta adecuada de nutrientes.

El ayuno intermitente tampoco resulta aconsejable para todas las personas. Puede estar contraindicado durante el embarazo o la lactancia, ante antecedentes de trastornos alimentarios, hipoglucemia, diabetes tratada con determinados medicamentos u otras condiciones médicas.

Por eso, quienes pretendan modificar de manera significativa sus horarios de alimentación o realizar ayunos extensos deberían consultar previamente con un médico o nutricionista.

Más allá del método elegido, Segura sostiene que su nueva vida se apoya en la constancia. Una alimentación más controlada, el ejercicio frecuente y la decisión de evitar los excesos fueron las claves con las que consiguió transformar su cuerpo y mantener el peso a los 60 años.