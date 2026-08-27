El vínculo entre Ángel de Brito y Migue Granados siempre fue tenso. Pero, a raíz de una serie de declaraciones del conductor de LAM en su programa de streaming, el humorista salió a responder y así se desató una guerra en X.

Luego de que Ángel dijera en Bondi Live que el conductor vendió su parte de Olga, ambos protagonizaron un picante cruce en las redes. “El tipo pregunta en privado. Le contás que no y cuenta que sí jajaja. Qué hermosura”, escribió Granados.

Lejos de ignorarlo, De Brito le contestó: “Inyectate en los oídos para escuchar mejor lo que dije, streamer de cristal”. Sin embargo, su colega decidió contestar con humor y respondió: “¿Vos me estás mandando a drogar Ángel?”.

Ángel quiso tener la última palabra y, en las últimas horas, respondió: “Vas a seguir llorando Migue Granados? Obvio que fui a promocionar Bondi a OLGA. Como vos y Los Cella pidieron sendos favores. Do you remember? PD: tus susanos que graciosos”.

El picante cruce entre Ángel de Brito y Migue Granados en redes (Captura: X)

CUÁL FUE LA INFORMACIÓN DE ÁNGEL DE BRITO QUE MOLESTÓ A MIGUE GRANADOS

Días atrás, Ángel de Brito reveló en Bondi Live que, desde Olga, les ofrecieron a Vero Lozano y Leo Montero quedarse como conductores fijos, así como lo hicieron durante el Mundial 2026: “Les ofrecieron hacer un programa de 12 a 13, pero ella dijo que no porque no llegaría a prepararse para Cortá por Lozano. También les ofrecieron de 8 a 10, así que se ve que quieren cambiarle el horario al programa de Nati Jota”, dijo.

Las declaraciones de Ángel de Brito que hicieron enojar a Migue Granados (Video: Bondi Live)

Por otro lado, el conductor de LAM contó: “Dicen, yo no lo tengo confirmado, es un rumor, que Migue vendió su parte de OLGA por una buena cifra y que él sigue en el canal haciendo cosas, pero parece que ya no quiere hacer el diario, está cansado”.

Al parecer, Ángel le consultó esta información a Migue por privado y, aunque él le respondió que no era verdad, el conductor lo dijo al aire de todas maneras. Fue por este motivo que inició el picante cruce entre ellos en redes sociales.