Huevos pasados por agua al estilo turco, la receta fácil y rápida de Sofía Pachano que la rompe en redes

Los huevos son uno de los alimentos más versátiles de la cocina y, cuando se combinan con pocos ingredientes bien elegidos, pueden convertirse en un plato digno de un restaurante. Eso es lo que propone Sofía Pachano con su versión de los tradicionales huevos turcos, una receta que conquistó a miles de usuarios en redes sociales por su sencillez y su increíble resultado.

La actriz y cocinera compartió el paso a paso de este desayuno inspirado en el clásico Çılbır, una preparación típica de Turquía que mezcla huevos cocidos, yogur condimentado y una manteca aromatizada con especias. En su versión, además, suma algunos ingredientes que le aportan un toque fresco y muy personal.

Sofía Pachano, una de las influencers argentinas del momento. Foto: El Trece

Lo mejor es que se prepara en menos de 15 minutos y no requiere técnicas complicadas, por lo que se convierte en una excelente opción para quienes buscan salir de la rutina sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Por qué esta receta se volvió viral

El éxito de esta receta radica en el contraste de texturas y sabores. El yogur aporta frescura y un punto ácido que equilibra la intensidad del ajo y el jengibre, mientras que la manteca caliente con paprika y orégano suma un toque ahumado y muy aromático.

Además, los huevos cocidos durante siete minutos logran una clara firme y una yema cremosa que, al romperse, se mezcla con el resto de los ingredientes y forma una salsa irresistible para acompañar con pan.

Es una receta rápida, nutritiva y distinta a los clásicos huevos revueltos o fritos, perfecta para un desayuno especial, un brunch de fin de semana o incluso una cena liviana preparada en pocos minutos.

Comensales 2 Ingredientes 2 huevos a temperatura ambiente.

huevos a temperatura ambiente. Un pote de yogur natural sin endulzar.

pote de yogur natural sin endulzar. Un diente de ajo rallado.

diente de ajo rallado. Un trocito de jengibre rallado.

trocito de jengibre rallado. Jugo de limón.

Sal y pimienta.

Ciboulette picado (o eneldo, si se consigue).

Una cucharada de manteca.

cucharada de manteca. Un chorrito de aceite de oliva.

chorrito de aceite de oliva. Orégano.

Paprika.

Pan para acompañar.

Procedimiento

Llevar agua a hervor y cocinar los huevos durante 7 minutos, siempre que estén a temperatura ambiente. Mientras tanto, mezclar el yogur con el ajo rallado, el jengibre, un chorrito de jugo de limón, sal, pimienta y ciboulette picado. En una sartén pequeña derretir la manteca junto con un poco de aceite de oliva. Agregar orégano y paprika, cocinar apenas unos segundos para que las especias desprendan todo su aroma y retirar del fuego. Colocar la mezcla de yogur en la base del plato. Pelar los huevos con cuidado y apoyarlos sobre el yogur Bañar con la manteca especiada. Terminar con más ciboulette o eneldo fresco y servir de inmediato con pan para disfrutar de la yema cremosa.

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