Una casa suele representar protección, pero ¿qué ocurre cuando es imposible salir de ella? Esa es la premisa de La última casa (The Last House), la película de ciencia ficción y terror que se instaló entre los grandes fenómenos recientes de Netflix y llegó al puesto N°1 en 84 países.

La película dura 1 hora y 52 minutos y está dirigida por Louis Leterrier, realizador de Los ilusionistas, Lupin y Fast X, y escrita por Matthew Robinson.

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Sus protagonistas tampoco pasan desapercibidos: Greta Lee, de Vidas pasadas, y Wagner Moura, reconocido por Narcos y El agente secreto.

De qué trata La última casa

La historia sigue a Ann y Jason Delgado, un matrimonio que vive con sus hijos, Ruth y Graham. Una tormenta cambia abruptamente la rutina familiar cuando descubren que todas las puertas y ventanas de su casa fueron selladas por una fuerza invisible.

La última casa, la película de ciencia ficción y terror que arrasa en Netflix.

No existe una salida evidente. Tampoco saben qué produjo el fenómeno. Mientras una lluvia persistente cae en el exterior, misteriosas siluetas comienzan a aparecer alrededor de la vivienda.

Los días de encierro se convierten primero en semanas y después en años. Con los recursos cada vez más escasos, la familia debe encontrar nuevas maneras de conseguir alimento y agua mientras intenta comprender qué sucede afuera.

El tráiler oficial de The Last House, en Netflix.

La película combina así elementos de terror sobrenatural, ciencia ficción post apocalíptica y suspenso, aunque concentra buena parte del conflicto en la convivencia.

Una casa construida para deteriorarse durante años

Uno de los aspectos particulares de la producción fue el trabajo realizado sobre la vivienda. El diseñador Kevin Jenkins construyó un escenario capaz de cambiar y envejecer junto con los protagonistas.

Los objetos cotidianos, desde electrodomésticos hasta los juguetes de los chicos, debían mostrar el deterioro provocado por años de aislamiento.

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Leterrier también buscó darle a la primera parte una apariencia particular y decidió rodarla en película de 35 milímetros. El director explicó que tomó como referencia aquellas producciones de Steven Spielberg y Amblin en las que las casas familiares tenían un aspecto reconocible y cotidiano.

El thriller que convirtió el hogar en una amenaza

Leterrier definió la película como una historia que cuestiona precisamente la idea de la casa como refugio. “Es la peor pesadilla de una familia común”, sostuvo el director al presentar el film.

Greta Lee, de Vidas pasadas, y Wagner Moura, de Narcos y El agente secreto, son los protagonistas.

Moura también señaló que uno de los motivos que lo acercaron al proyecto fue imaginar cómo reaccionaría su propia familia ante una situación semejante. “Me intrigó mucho la idea de despertarse un día y estar físicamente encerrado en tu casa, sin siquiera entender por qué”, explicó.

El resultado es una película que utiliza una amenaza inexplicable como punto de partida para explorar la supervivencia de una familia durante un aislamiento que se prolonga mucho más de lo esperado.

Cómo es el reparto de La última casa