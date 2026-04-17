El yogur griego casero se convirtió en uno de los alimentos más elegidos por quienes buscan opciones saludables y versátiles. En ese contexto, el chef Coco Carreño reveló su receta para lograr una versión cremosa, firme y natural, ideal tanto para preparaciones dulces como saladas.

Para esta preparación se necesitan ingredientes simples: un litro de leche entera, cuatro cucharadas de leche en polvo y un pote de yogur natural entero. La clave está en el proceso, ya que no se trata solo de mezclar, sino de respetar tiempos y temperaturas para obtener la textura característica del yogur griego.

EL PASO A PASO PARA LOGRAR LA TEXTURA PERFECTA

El primer paso consiste en calentar la leche junto con la leche en polvo hasta que esté cerca del hervor. Luego, es fundamental enfriar la mezcla rápidamente hasta alcanzar una temperatura adecuada, ya que si supera los 40 grados se pierden los fermentos necesarios.

Cuando la preparación está tibia, se incorpora el yogur natural y se mezcla bien. A partir de ahí, comienza el proceso de reposo: se tapa el recipiente y se deja descansar entre 8 y 12 horas en un ambiente cálido, como un horno apagado. Este paso es clave para que el yogur casero tome consistencia.

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Una vez que el yogur está listo, se lleva a la heladera para cortar la fermentación. Pero el paso fundamental para convertirlo en yogur griego casero es el filtrado: se coloca en una tela fina o lienzo para retirar el suero.

Este proceso permite lograr la textura espesa y cremosa que lo diferencia del yogur tradicional. Al eliminar el líquido, el rendimiento disminuye: de un litro de leche se obtienen aproximadamente 350 a 400 gramos de yogur griego.

UN ALIMENTO SALUDABLE, ECONÓMICO Y VERSÁTIL

Además de su sabor y textura, el yogur griego casero se destaca por ser un alimento nutritivo y adaptable a múltiples recetas. Puede usarse en desayunos, postres, salsas o platos salados, convirtiéndose en un aliado ideal en la cocina diaria.