Tini Stoessel se sumó al reclamo contra los femicidios en la Argentina con un mensaje contundente en sus redes sociales.

La cantante replicó en sus historias de Instagram una noticia sobre los asesinatos de Agostina Vega y de Dulce Candia, y escribió una frase que rápidamente se viralizó: “Ninguna está a salvo”.

EL RECLAMO DE TINI STOESSEL POR LOS FEMICIDIOS EN ARGENTINA

La publicación de Stoessel llegó en el marco de dos casos que sacudieron al país en los últimos días. Agostina Vega, de 14 años, era oriunda de Córdoba y su cuerpo fue hallado después de que la adolescente fuera reportada como desaparecida.

Tini Stoessel se sumó al reclamo contra los femicidios. Crédito: captura Web Por: Captura Web

Por su parte, Dulce Candia, de 17 años, desapareció el 17 de mayo en Misiones y también fue encontrada sin vida. Ambos casos encendieron la alarma sobre la violencia de género contra menores en el país.

Tini Stoessel pidió justicia y cuestionó la persistencia de los femicidios en la Argentina. Por: Captura

La cantante no se limitó a compartir la noticia: eligió acompañarla con una frase que sintetiza el miedo y la angustia que atraviesa a miles de familias argentinas:

“Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para. Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad”, empezó con su descargo Tini y se preguntó: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?”.

Por último, la cantante, que escribió aquellas palabras sobre un posteo que informa de que hace 11 años muere una mujer en nuestro país cada 31 horas por femicidio, concluyó: “Justicia por todas”.

TINI Y SU HISTORIAL DE COMPROMISO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Esta no es la primera vez que Martina Stoessel usa su plataforma para alzar la voz ante situaciones que afectan a los argentinos.

La artista tiene un historial de manifestaciones públicas en causas sociales, y en esta oportunidad volvió a hacerlo para dar apoyo a la familia de Agostina y reclamar medidas concretas del Estado.

Su intervención se suma a la de otras figuras del espectáculo que también convocaron a movilizarse en el marco de la campaña Ni Una Menos. El femicidio de Agostina Vega y el de Dulce Candia reavivaron el debate sobre la seguridad de las mujeres y las niñas en la Argentina.

Organizaciones sociales, referentes culturales y usuarios de todo el país se unieron en las últimas horas para exigir que estos crímenes no queden impunes y para reclamar una respuesta urgente de las instituciones.

Tini Stoessel volvió a exigir justicia por Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia Por: Instagram

La voz de figuras con millones de seguidores, como Tini, potencia el alcance de esos reclamos y mantiene los casos en la agenda pública.