El lemon pie es un clásico que parece simple, pero donde cualquier detalle mal resuelto puede arruinar el resultado final. Masa que se cae en el horno, merengue que se desliza o crema demasiado líquida son los problemas más habituales. Por eso, el reconocido chef Coco Carreño comparte cinco consejos prácticos para que salga bien desde la primera vez.

Uno de los puntos críticos está en la masa. Al estirarla y colocarla en el molde, la manteca comienza a ablandarse; si entra directamente al horno, esa grasa se funde antes de que la estructura de la harina coagule, lo que provoca que las paredes se deslicen hacia abajo. Por eso, llevar el molde ya forrado al freezer hasta que esté completamente firme permite que la masa entre fría al horno precalentado a 170 °C, generando un choque térmico que ayuda a fijar la forma y mantener los bordes altos.

El segundo foco técnico es el merengue suizo. Al calentar claras y azúcar a baño María hasta alcanzar aproximadamente 65 °C, el azúcar se disuelve por completo y las proteínas comienzan a estabilizarse sin coagular. Batir luego hasta que el bowl esté frío garantiza una espuma más estable. Este merengue, correctamente hecho, mantiene su estructura en heladera alrededor de 24 horas. Para mayor firmeza y duración, el merengue italiano —con almíbar a 118 °C— ofrece todavía más estabilidad.

Lemon pie, un postre con mucha historia en Argentina. Foto: Freepik

Los 5 consejos de Coco Carreño

1. Freezer antes del horno: una vez estirada la masa en el molde, llevarla al freezer hasta que esté bien dura. Recién ahí va al horno precalentado.

2. Papel aluminio para sostener paredes: colocar papel aluminio ajustado entre la masa y el molde antes de la cocción evita que se bajen los bordes.

3. Merengue suizo a 65 °C: las claras con azúcar deben ir a baño María hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla esté caliente (65 grados). Luego batir hasta que el bowl esté frío al tacto.

4. No sobreestimar la duración del merengue: el suizo aguanta 24 horas en heladera. Si se necesita más firmeza, conviene usar merengue italiano.

5. El curd puede llevar maicena: una cucharadita tamaño postre ayuda a que la crema quede más firme. Gelatina sin sabor no es necesaria.

Ingredientes para el lemon pie

Molde de 22/24 cm de diámetro

Para la masa

225 g harina 0000

75 g azúcar impalpable

125 g manteca

1 huevo

Para la crema de limón

3 huevos

100 g azúcar

Ralladura de 1/2 limón

50 cc de jugo de limón

50 g manteca

Para el merengue suizo

125 g azúcar

75 g claras

Procedimiento

Comenzar preparando la masa con procesadora o a mano, integrando manteca a temperatura ambiente, azúcar impalpable, harina y huevo hasta unir. Llevar el bollo a la heladera por 1 hora. Estirar en frío y disponer en un molde de 22-24 cm. Cortar excedentes, marcar una cruz en el centro y hornear a 170 °C durante 15-20 minutos. Para la crema, colocar huevos , azúcar, jugo y ralladura en una cacerola y cocinar a fuego bajo revolviendo hasta que espese. Incorporar la manteca fría en cubos, mezclar y enfriar con film en contacto durante 3 horas en heladera. Para el merengue, llevar claras y azúcar a baño María, mezclar hasta que se disuelva el azúcar y luego batir hasta obtener un merengue firme. Armar volcando la crema sobre la masa fría y cubrir con el merengue, formando picos con manga o espátula.

