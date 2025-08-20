Si buscás un postre que combine frescura, dulzor y una estética elegante, este lemon pie es ideal. Su secreto está en una base rápida, jugo de limón bien equilibrado y cremoso relleno; y, por sobre todo, un merengue dorado consistente.
Esta versión invita a lucirse sin pasar horas en la cocina. Con pasos claros y pocos ingredientes, podés lograr ese relleno ácido que corta lo dulce, coronado por un merengue crujiente por fuera y tierno por dentro. Un postre que ilumina la mesa y conquista desde el primer bocado.
Ingredientes para lemon pie
Rinde 6 porciones
Para el merengue
- 6 cdtas de agua fría.
- 5 claras de huevo.
- 2 y ¼ cdtas de gelatina el polvo sin sabor.
- 1/2 taza de azúcar.
- ¼ de taza de jarabe de maíz.
- Una cdta de merengue en polvo.
- Una pizca de sal.
Para el relleno
- 2/3 tazas de jugo de limón.
- 2 cdtas de ralladura de limón.
- 5 yemas.
- 300 cc de leche condensada azucarada.
Para la base
- ½ taza de copos de coco dulce.
- Una cda de azúcar.
- 2/3 taza de galletas de vainilla.
- 1/3 taza de manteca derretida.
- 1/2 taza de harina.
La receta del lemon pie con un merengue bien sedoso.
Procedimiento
- Para la base, moler las galletas y luego mezclarlas con los copos de coco, la manteca derretida, la harina y el azúcar.
- Integrar bien hasta que quede como una masa.
- Precalentar el horno a 180° y colocar la masa y presionar bien para que quede unida al fondo del molde de 20 cm aproximadamente, forrado con papel para hornear).
- Llevar al horno durante 12 minutos.
- Para el relleno, hacer una mezcla con la leche condensada, las yemas, el jugo de limón y la ralladura y, cuando la base esté lista, agregar el relleno y hornear a 170° durante 20 minutos.
- Pasado el tiempo, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera.
- Para el merengue, en un bowl añadir el agua, la gelatina y el merengue en polvo. Mezclar bien y dejar reposar.
- En una cacerola a fuego, agregar 2 cdas soperas de agua, las claras de huevo, la 1/2 taza de azúcar y el jarabe de maíz; mezclar y cocinar hasta que se forme un almíbar.
- Cuando esté listo, agregarlo a la mezcla del merengue y batir de manera constante hasta que adquiera una contextura elástica.
- Retirar el pie de la heladera y esparcir el merengue por encima y llevar al frío nuevamente para que quede más firme.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/