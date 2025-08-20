Si buscás un postre que combine frescura, dulzor y una estética elegante, este lemon pie es ideal. Su secreto está en una base rápida, jugo de limón bien equilibrado y cremoso relleno; y, por sobre todo, un merengue dorado consistente.

Esta versión invita a lucirse sin pasar horas en la cocina. Con pasos claros y pocos ingredientes, podés lograr ese relleno ácido que corta lo dulce, coronado por un merengue crujiente por fuera y tierno por dentro. Un postre que ilumina la mesa y conquista desde el primer bocado.

Ingredientes para lemon pie

Rinde 6 porciones

Para el merengue

6 cdtas de agua fría.

5 claras de huevo.

2 y ¼ cdtas de gelatina el polvo sin sabor.

1/2 taza de azúcar.

¼ de taza de jarabe de maíz.

Una cdta de merengue en polvo.

Una pizca de sal.

Para el relleno

2/3 tazas de jugo de limón.

2 cdtas de ralladura de limón.

5 yemas.

300 cc de leche condensada azucarada.

Para la base

½ taza de copos de coco dulce.

Una cda de azúcar.

2/3 taza de galletas de vainilla.

1/3 taza de manteca derretida.

1/2 taza de harina.

La receta del lemon pie con un merengue bien sedoso.

Procedimiento

Para la base, moler las galletas y luego mezclarlas con los copos de coco, la manteca derretida, la harina y el azúcar. Integrar bien hasta que quede como una masa. Precalentar el horno a 180° y colocar la masa y presionar bien para que quede unida al fondo del molde de 20 cm aproximadamente, forrado con papel para hornear). Llevar al horno durante 12 minutos. Para el relleno, hacer una mezcla con la leche condensada, las yemas, el jugo de limón y la ralladura y, cuando la base esté lista, agregar el relleno y hornear a 170° durante 20 minutos. Pasado el tiempo, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera. Para el merengue, en un bowl añadir el agua, la gelatina y el merengue en polvo. Mezclar bien y dejar reposar. En una cacerola a fuego, agregar 2 cdas soperas de agua, las claras de huevo, la 1/2 taza de azúcar y el jarabe de maíz; mezclar y cocinar hasta que se forme un almíbar. Cuando esté listo, agregarlo a la mezcla del merengue y batir de manera constante hasta que adquiera una contextura elástica. Retirar el pie de la heladera y esparcir el merengue por encima y llevar al frío nuevamente para que quede más firme.

