Mientras intenta acomodar su vida personal y apuesta fuerte al repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada para volver al reality, Gisela “Yipio” Pintos decidió enfrentar todos los rumores y contar “toda la verdad” sobre su relación con Chocolatito, el novio que quedó en el centro de la polémica en las redes sociales.

En las últimas semanas, el nombre del joven explotó después de que muchos usuarios lo acusaran de haber “armado una mentira” para sacar a la participante del reality de Telefe. ¿Los motivos? Algunos hablaron de celos y otros directamente lo tildaron de “muy tóxico”.

Pero lejos de esquivar el tema, la exparticipante escribió una carta cargada de emoción, confesiones y agradecimientos, donde salió a bancar a su pareja con todo: “Este hombre me apoyó con la decisión de entrar a Gran Hermano desde el primer día. Antes de que yo estuviera decidida, él me dijo ‘de una, gorda’, porque sabía que era una oportunidad única que no me podía perder”, comenzó diciendo.

Foto: Instagram (@yipio) Por: Fabiana Lopez

Claro que no todo fue color de rosas. La propia Yipio admitió que el programa puso a prueba el vínculo y generó tensiones en la pareja: “Nos cuestionamos en el proceso, sí, mil veces. Y él siempre se guardó todos sus miedos y me acompañó”, escribió, dejando en claro que atravesaron momentos difíciles mientras ella estaba aislada en el juego.

Sin embargo, destacó especialmente el rol que Chocolatito ocupó fuera de la casa: “Se hizo cargo de mi vida mientras yo no estaba, de mi hija, que la trata como si fuera propia”, aseguró con contundencia.

Foto: Instagram (@yipio)

Y no fue lo único. También reveló el delicado momento familiar que atravesó mientras participaba del reality: una complicación de salud de su mamá, que sufrió una lesión en la columna y perdió sensibilidad en las piernas, situación que derivó además en una fuerte depresión: “Se hizo cargo de mi vieja, que no es changa. Laurita tiene un carácter heavy y así y todo él estuvo al firme”, remarcó.

En otro tramo de la carta, Yipio también defendió la exposición pública de Chocolatito, cuestionado por aparecer en distintos programas hablando de ella: “Me defendió en todos lados, fue a todos los programas, hasta los que no le gustan porque se lo pedí antes de entrar”, explicó.

Foto: Instagram (@yipio)

Y hasta se permitió meterle picante y humor al relato: “No beboteó tanto como le pedí porque la gente se puso bobeta. Ustedes se lo perdieron, mi Chocolatito beboteando es un fuego”, lanzó, divertida.

Finalmente, dejó una frase demoledora sobre el presente de la relación y el sueño de volver a Gran Hermano: “Ahora me está apoyando lo más que puede para que vuelva a entrar y termine de la mejor manera una de las oportunidades más grandes de mi vida”.

Foto: Instagram (@yipio)

“¿Afortunada yo? Sí. ¿Y enamorada? Cada vez más. Hasta la luna más linda”, cerró Yipio, despejando cualquier versión de crisis definitiva con Chocolatito.

Foto: Instagram (@yipio)

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YIPIO ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ EL VERDADERO MOTIVO DE SU ESCANDALOSA SALIDA DE GRAN HERMANO

Después de su sorpresiva salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Gisela “Yipio” Pintos decidió romper el silencio y llevar tranquilidad a sus seguidores con un extenso mensaje en redes sociales donde explicó los motivos de su abandono y respondió a las especulaciones.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón que demoré en subir este video, pero ya estoy en Uruguay, ya estoy en mi casa”, comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias.

En ese mismo descargo, la exjugadora agradeció el acompañamiento recibido dentro del reality: “Primero agradecer a la producción de Gran Hermano que me contuvo, que salí de ahí y automáticamente tuve un psicólogo. Hicieron todo lo posible para que yo llegara lo más rápido”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yipio) Por: Fabiana Lopez

Yipio también detalló cómo fue su regreso: “Llegué hoy a Colonia, no sé, a las 2 de la tarde. Por suerte mis amigos y mi novio me fueron a buscar para no tener que tomarme el bondi”.

Pero el punto más sensible llegó al hablar de la salud de su madre, una situación que terminó siendo determinante en su decisión de abandonar la casa: “La cosa es esta: mamá está bien, pero mi madre hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, acompañada de una depresión”, explicó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@yipio)

Con preocupación, agregó: “En este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar y mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa”.

En medio del revuelo, Yipio dejó en claro su postura: “Obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia”, remarcó. Además del video, Yipio compartió una foto de su madre en la que se la ve sentada y sonriente, acompañada de frases que generaron impacto en redes.

Yipio: “Obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia. Hablar estupideces es gratis”.

“Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelvo a cerrarles el (emoji de un durazno)”, escribió en una de las publicaciones, apuntando contra las críticas que recibió tras su salida. Y cerró, tajante: “Hablar estupideces es gratis”, dejando en claro su malestar con los comentarios que circularon sobre su decisión.