La conmoción por la dolorosa noticia que recibió Manuel Ibero en Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusión.

En ese contexto, Santiago del Moro explicó en vivo en Telefe por qué la producción decidió comunicarle la muerte de su perra mientras continúa aislado en la casa.

Santiago del Moro explicó por qué le comunicaron a Manuel Ibero la muerte de su perra

“Es una triste noticia. Ellos dejan a alguien del exterior encargado de filtrar este tipo de información. Se les pregunta si quieren o no contarle y la familia decidió que sí se le comunicara”, detalló el conductor, llevando claridad sobre el protocolo que se aplica en este tipo de situaciones.

Además, Del Moro se refirió al momento que atraviesa el participante tras recibir la noticia: “Ahí está Manu llorando a su perrita. La habíamos visto cuando mandaron el video. Era una perra hermosa y muy jovencita, tenía seis años”.

Así Gran Hermano le comunicó a Manuel Ibero la muerte de su perra (captura de Telefe)

Las palabras del conductor buscaron explicar una decisión que generó debate entre los seguidores del reality, especialmente por el fuerte impacto emocional que tuvo en el jugador.

Así Gran Hermano le comunicó a Manuel Ibero la muerte de su perra: su desconsolada reacción (captura de Telefe y Tiktok)

Así Gran Hermano le comunicó a Manuel Ibero la muerte de su perra: su desconsolada reacción

Manuel Ibero fue llamado al confesionario, donde la voz de Gran Hermano le comunicó la muerte de su perra Ámbar. Al regresar con sus compañeros, completamente devastado, compartió la noticia entre lágrimas y recibió la contención inmediata de la casa.

“Tenía que estar yo. La tenía que despedir”, expresó entre el llanto.

Luego, al mirar una foto junto a su mascota, volvió a quebrarse: “No se tenía que ir ella. De todas las cosas que podían pasar, pasó la peor”, dejando uno de los momentos más tristes de la edición.