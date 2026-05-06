El 24 de junio de 2021, el derrumbe del edificio Champlain Towers en Surfside, Miami, conmocionó al mundo. En ese lugar se encontraban Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes lograron sobrevivir a la tragedia en circunstancias que, aún hoy, la actriz define como un milagro.

A casi cinco años del hecho, Accardi visitó Otro Día Perdido y, en diálogo con Mario Pergolini, recordó por primera vez en profundidad lo ocurrido y el fuerte impacto que tuvo en su vida.

Gimena Accardi reveló cómo se salvó del derrumbe en Miami con Nico Vázquez: “Fue un milagro” (captura de eltrece)

Gimena Accardi recordó el trágico derrumbe en Miami: “Sobrevivir fue mi primer milagro”

“Nos salvamos por segundos. Nunca lo hablamos en las notas porque en su momento nos parecía fuerte”, confesó Accardi. Y relató una coincidencia que la marcó para siempre: “Esa mañana me desperté y salimos a caminar con Nico. No me acuerdo qué me había pasado y le digo: ‘Yo no creo en los milagros porque pido, pido y Dios no me los concede’. Y esa misma noche nos sucede ese milagro”.

La actriz también dio detalles del instante previo al derrumbe: “Estábamos en el ascensor y lo primero que se derrumba es el estacionamiento, donde estábamos ahí”.

El episodio tuvo consecuencias que trascendieron lo emocional. “Tuvimos que dar declaraciones con el FBI. De la torre que se derrumbó murieron todos, no hay sobrevivientes”, reveló Gimena, sobre la magnitud de la tragedia.

A pesar del trauma, Accardi remarcó cómo procesaron lo vivido: “Fue muy traumático, pero lo primero que sentimos fue que fue un milagro”.