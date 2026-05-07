La inesperada salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones dentro y fuera del reality. Esta vez, quien se mostró profundamente afectada por lo ocurrido fue Georgina Barbarossa, que reveló la angustia que sintió al ver el dramático momento en vivo.

La participante uruguaya abandonó la casa por voluntad propia luego de que el Big le informara que su madre estaba enferma y necesitaba que regresara a Uruguay. La escena dejó conmocionados tanto a los jugadores como a los fanáticos del programa.

Gran Hermano: el fuerte mensaje del marido de Yipio tras su abrupta salida (captura de Telefe)

Durante la emisión de A la Barbarossa de este jueves, la conductora habló del tema junto a Solange Abraham, exparticipante del reality, y contó la fuerte reacción emocional que tuvo mientras veía el programa.

Por qué Georgina Barbarossa sufrió una crisis de angustia: “No paraba de llorar” (Captura de Telefe)

Georgina Barbarossa contó la angustia que sintió por la salida de Yipio

“Ayer estaba viendo GH y la llamo a Pía. Cuando le dijeron a Yipio que la mamá estaba enferma… ¡lo que yo lloré en mi cama!”, expresó Georgina Barbarossa, visiblemente movilizada.

Solange Abraham coincidió con el impacto que genera recibir noticias del exterior dentro de la casa y comentó: “Sí, lo que nosotros siempre decíamos es ‘que no me llamen’. Está todo bien hasta que se recibe un llamado. Si bien le pasa a otra persona, adentro lo sentís más”.

Por su parte, Pía Shaw también describió el clima que quedó dentro del reality tras la salida de la participante uruguaya.

“La casa ayer tenía un bajón”, aseguró la panelista.

“Se quedaron todos mal”, cerró Georgina Barbarossa sobre el duro momento que atraviesa la casa de Gran Hermano Generación Dorada.