En una entrevista descontracturada para Ciudad, Coco Carreño y Jimena Monteverde se animaron a un ping pong gastronómico que dejó varias perlitas culinarias.

Entre gustos, placeres culposos y confesiones de cocina cotidiana, hubo un protagonista inesperado que se llevó toda la atención: la palta.

El ingrediente verde que Coco Carreño elige (pero no para todo)

Aunque aclaró que no es fan de usarla indiscriminadamente, Coco fue contundente al elegirla como su ingrediente verde preferido.

“La palta no va con todo”, advirtió, pero enseguida sorprendió al contar cómo la incorpora en platos poco convencionales.

Lejos del clásico avocado toast, el actor reveló que la usa en ensaladas, sobre tostadas y hasta en una crema de palta para acompañar carnes a la parrilla, una combinación que, según contó, funciona mucho mejor de lo que uno imagina.

“Una vez hice una crema de palta y se la puse a una carne que había hecho a la parrilla y quedaba bien”, relató, dejando en claro que este ingrediente estrella también puede brillar en versiones más gourmet y menos obvias.

Video: Ciudad Magazine

Palta sí, kale no: los ingredientes que dividen aguas

Mientras Coco defendía a la palta con creatividad, ambos coincidieron en un ingrediente cancelado: el kale. Crudo, al menos, no entra en sus cocinas.

“No le veo la gracia”, lanzó Carreño, en sintonía con una tendencia cada vez más extendida que cuestiona ciertos “superalimentos” de moda.

Helado de pistacho, milanesas y cocina con música

La charla también dejó otros datos sabrosos: el helado de pistacho como gusto culpable de Coco, la milanesa como plato elegido para comer todos los días y la música como compañera inevitable en la cocina, que puede ir desde cumbia hasta algo más introspectivo según el ánimo.

Por su parte, Jimena Monteverde confesó que uno de los platos que más le piden es el rogel.

Un ingrediente clásico que sigue reinventándose

La palta, ese ingrediente verde tan presente en la cocina actual, volvió a demostrar que no está limitada a lo saludable o lo trendy.

En manos de cocineros curiosos (y comensales abiertos), puede transformarse en un aliado inesperado para platos salados, carnes y preparaciones más osadas.