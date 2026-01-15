Por la temporada de verano, es necesario incorporar alimentación fresca y nutritiva. Por eso, Coco Carreño se lució: mostró de qué modo preparar arroz verde.
El chef explicó: “Cocinás el arroz verde y, si no podés preparar otra cosa, lo comés solo o le agregás atún, caballa o huevo duro”.
Para esta receta, Coco utilizó pocos ingredientes, algunos de ellos para darle un valor agregado al sabor.
ARROZ VERDE DE COCO CARREÑO
Coco sugirió los siguientes ingredientes.
- Arroz largo y fino
- Cebolla
- Sal
- Pimienta
- Palta
- Albahaca
- Ajo
- Almendras
- Jugo de limón
- Aceite
- Queso
En el paso a paso, Coco cortó la palta en cubitos y la colocó en una minipimer junto con la albahaca y aceite de ajo. En ese momento, se puede incorporar también queso rallado a gusto.
Una vez integrados los ingredientes, se deja de batir cuando toma textura de mayonesa. Esa preparación se mezcla con el arroz; se revuelve hasta que quede integrado y el alimento principal ya haya tomado el color esperado.