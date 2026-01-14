Las ribs de cerdo son uno de esos platos que, bien hechos, garantizan aplausos en la mesa. No tienen demasiados secretos, pero sí requieren tiempo, paciencia y una buena combinación de condimentos para que la carne quede tierna, jugosa y se desprenda sola del hueso. En esta versión, la cerveza negra y la salsa barbacoa hacen su magia en el horno.

La guarnición acompaña sin quitar protagonismo: zanahorias cocidas en vino tinto con un toque de curry, más batatas al horno bien doradas. Un combo ideal para una comida entre amigos, una juntada de fin de semana o parao disfrutar en familia.

Ingredientes para las ribs cerdo con zanahoria al vino tinto

Para las ribs

2 ribs de cerdo

2 cdas de azúcar negra

2 cdas de pimentón ahumado

2 cdas de ají molido

1 cdta de comino

1 litro de cerveza negra

Salsa barbacoa, c/n

Sal y pimienta, a gusto

Para la guarnición

½ kilo de zanahorias (mejor si son baby)

300 cc de vino tinto

1 cdta de curry

1 kilo de batatas

Aceite de oliva, c/n

Sal y pimienta, a gusto

Es fundamental elegir una buena carne para que las ribs de cerdo salgan sabrosas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento