Las ribs de cerdo son uno de esos platos que, bien hechos, garantizan aplausos en la mesa. No tienen demasiados secretos, pero sí requieren tiempo, paciencia y una buena combinación de condimentos para que la carne quede tierna, jugosa y se desprenda sola del hueso. En esta versión, la cerveza negra y la salsa barbacoa hacen su magia en el horno.
La guarnición acompaña sin quitar protagonismo: zanahorias cocidas en vino tinto con un toque de curry, más batatas al horno bien doradas. Un combo ideal para una comida entre amigos, una juntada de fin de semana o parao disfrutar en familia.
Ingredientes para las ribs cerdo con zanahoria al vino tinto
Para las ribs
- 2 ribs de cerdo
- 2 cdas de azúcar negra
- 2 cdas de pimentón ahumado
- 2 cdas de ají molido
- 1 cdta de comino
- 1 litro de cerveza negra
- Salsa barbacoa, c/n
- Sal y pimienta, a gusto
Para la guarnición
- ½ kilo de zanahorias (mejor si son baby)
- 300 cc de vino tinto
- 1 cdta de curry
- 1 kilo de batatas
- Aceite de oliva, c/n
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento
- Limpiar la membrana que cubre los huesos de las ribs para que queden más tiernas.
- Pintar las ribs con aceite de oliva y frotarlas con el azúcar negra, el pimentón ahumado, el ají molido, el comino, la sal y la pimienta.
- Colocarlas en una placa para horno, cubrir con la cerveza negra y tapar con papel aluminio.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 1 hora.
- Pasado ese tiempo, retirar el aluminio, pincelar las ribs con salsa barbacoa y volver al horno por 10 minutos más para que se glaseen.
- Para las zanahorias, cortarlas en bastones (o dejarlas enteras si son baby) y dorarlas en una sartén con aceite de oliva.
- Agregar el curry, una pizca de sal y el vino tinto. Cocinar a fuego medio hasta que el alcohol se evapore y la salsa reduzca.
- Para las batatas, pelarlas y cortarlas en forma de cuña.
- Colocarlas en una placa, pintarlas con aceite de oliva, salpimentar y llevar al horno a 200 °C durante unos 35 minutos, hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro.