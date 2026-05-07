Karina Mazzocco se prepara para despedirse de “A la tarde”, el ciclo vespertino de América TV que estuvo al aire durante cinco años. En medio de las repercusiones por el levantamiento del programa, quien rompió el silencio fue Rocío Marengo, que en más de una oportunidad había lanzado fuertes críticas contra el ciclo y su conductora.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, donde aseguró que el programa atravesaba una fuerte crisis desde hacía semanas y que, pese a los intentos por modificar el formato, finalmente las autoridades decidieron levantarlo.

ROCÍO MARENGO REACCIONÓ AL LEVANTAMIENTO DE “A LA TARDE”

Durante el programa, Etchegoyen contó que se comunicó con Rocío Marengo para conocer su postura sobre el final del ciclo que actualmente competía con “Todo Cocinado”.

“Me entero por vos, no tengo ni idea que lo levantaban”, respondió la mediática al ser consultada.

A pesar de los conflictos que tuvo en el pasado con el programa de Karina Mazzocco, Marengo dejó en claro que no siente satisfacción por la decisión del canal.

EL DESCARGO DE ROCÍO MARENGO SOBRE KARINA MAZZOCCO

La conductora sorprendió con un mensaje conciliador y aseguró que lamenta la situación por el impacto laboral que genera. “Lejos de alegrarme, para nada. No me gusta que pase esto con un programa por la gente y las familias que viven de eso”, expresó.

Rocío Marengo reavivó su pelea con Karina Mazzocco. Crédito: Instagram

Además, reconoció que si bien el ciclo le hizo daño personalmente, puede separar lo profesional de lo humano. “Más allá de que es un programa que a mí me hizo daño, lo puedo separar perfectamente y no me alegra”, sostuvo.

EL FINAL DE “A LA TARDE” DESPUÉS DE CINCO AÑOS

Según explicó Juan Etchegoyen, América TV intentó relanzar el formato con distintos cambios, aunque las modificaciones no alcanzaron para revertir la situación.

“Trataron de buscarle la vuelta cambiando el formato, pero finalmente se confirmó que el ciclo llega a su fin”, detalló el periodista.