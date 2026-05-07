Desde que Priscila Crivocapich se separó de Roberto García Moritán se sabía que no había chance de reconciliación, y ahora la modelo blanqueó qué le pasa con el Rifle Varela tras los rumores de romance.

“Lo invité a mi cumpleaños”, contó Priscila ante Intrusos en la previa de un desfile top, luego de reconocer que habían tenido un vínculo previo.

Y sin arriesgarse a ponerle títulos a la relación, Crivocapich fue contundente: “Lo quiero mucho... Nos queremos mucho”.

Priscila Crivocapich y Rifle Varela.

Ah, eso sí. Cuando Alejandro Castelo le dijo que “hacen linda pareja” con el Rifle, la sonrisa y el brillo en los ojazos de Priscila fue elocuente: “Gracias”.

Qué dijo el Rifle Varela sobre Priscila Crivocapich

“Nos conocemos hace un montón... Fui al cumpleaños, está todo bien, subí una foto, pero no hay algo que ocultar”, manifestó.

Qué dijo el Rifle Varela sobre su romance con Priscila Crivocapich.

Entonces precisó: “Es una de las mujeres más lindas del país, pero nuestra relación va mucho más allá de la belleza. Es una persona que quiero mucho, seguro me quiere también. Tenemos mucha confianza”.

“En algún momento no nos escribíamos por respeto a situaciones personales”, deslizó Rifle Varela sobre su pasado en común con Priscila Crivocapich.