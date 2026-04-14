Guido Süller fue invitado a Todo Cocinado, el programa que Rocío Marengo conduce en elnueve, y protagonizó un momento tan insólito como incómodo al recordar una pérdida que lo marcó profundamente.

En medio de la charla, el mediático abrió su corazón y reveló el motivo de su distanciamiento con su hermana Silvia Süller, vinculado a una anécdota dolorosa: la muerte de su perra Bella, a quien tuvo durante 12 años.

Sin embargo, lo que debía ser un relato emotivo tomó un giro inesperado cuando Marengo no pudo contener la risa. Aunque pidió disculpas en varias oportunidades, volvió a tentarse mientras Guido continuaba con su historia, lo que terminó por descolocarlo.

Guido Süller habló de una muerte que lo marcó y Rocío Marengo se tentó en pleno vivo

Rocío Marengo: -Los hermanos Süller son muy queridos, de los más queridos. A la gente le gusta saber de ustedes. El tema de que estén peleados, a la gente no le gusta.

Guido Süller: -Pero no es mi culpa, es culpa de ella. Me dejó audios insultándome porque tiré las cenizas de mi perro al lago. Yo tenía una perra, Bella. Era una Weimaraner que tuve 12 años. Murió. Yo no tengo hijos, imaginate, los perros son tus hijos. Entonces, cuando murió, la cremé.

Rocío Marengo: -¿La cremaste en un lugar?

Guido Süller: -La llevé a un crematorio de perros. Me dieron la urnita y le puse una fotito. Yo soy cinéfilo, miraba películas con la urna al lado.

Guido Süller contó la muerte de su perra en vivo y Rocío Marengo se tentó (captura de elnueve, Todo Cocinado)

Rocío Marengo (se tienta de risa)

Guido Süller: -¡No! ¡Basta! De todas mis desgracias, ella se ríe.

Rocío Marengo: -Te pido mil disculpas, pero te imaginé con la urnita al lado y me dio gracia. Perdón, está mal lo que hice.

Guido Süller: -La tuve 12 años, hasta dormíamos en la misma cama. La amaba. Se murió y la cremé. Yo tenía las cenizas al lado mío. A veces las llevaba a pasear en la mochila.

Rocío Marengo (vuelve a tentarse)

Guido Süller contó la muerte de su perra en vivo y Rocío Marengo se tentó (captura de elnueve, Todo Cocinado)

Guido Süller: -Sos una guacha. Pero yo la paseaba con la mochila con la perra y me decían que la tenía que soltar. Entonces, como yo vivía frente al lago, me subí a un kayak.

Rocío Marengo (se tienta): -No, a veces me río un poquito y sigo.

Guido Süller: -Chau. Pero me subí al kayak e hice un vivo de Instagram y eso es lo que le molestó a Silvia.