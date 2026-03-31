Guido Süller decidió no guardarse nada y habló a fondo sobre el final de su vínculo con Tomasito Süller, a quien le pidió el divorcio tras años de distancia y conflictos. En una entrevista a corazón abierto, el mediático relató el calvario que vivió durante la relación y disparó fuerte contra su expareja, quien le inició un reclamo económico apenas se enteró de la decisión de disolver el matrimonio.

“Nos casamos a la semana de haber muerto mi papá; él se fue a Córdoba y no hubo convivencia. Al año se murió mi mamá y yo seguía solo”, le contó Guido a Pronto, y recordó los momentos más duros de su vida personal y cómo impactaron en la pareja.

Las fotos del civil de Guido Süller y Tomasito. (Foto: Movilpress)

El excomisario de abordo fue tajante sobre la verdadera naturaleza del vínculo: “Nunca hubo matrimonio, no hubo convivencia ni absolutamente nada, no sé qué puede reclamar”. Además, aclaró que antes de casarse firmaron un acuerdo prematrimonial ante escribano público: “Todo lo mío era mío y todo lo de él era de él. Si él se volvía rico, yo no podía reclamarle nada, pero al estar casados, él tenía derecho a herencia y pensión”.

A pesar de ese documento, Tomasito inició un reclamo legal que Süller calificó de insólito: “Me quiere sacar plata y no va a poder porque lo que se firmó es legal. Solamente quiere salir en los medios, pero tiene cero talento y cero carisma”.

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GUIDO SÜLLER PIDIÓ EL DIVORCIO A TOMASITO Y LANZÓ UNA DURA FRASE: “ME TENÍA ASCO, NUNCA TUVIMOS RELACIONES”

Guido también se animó a contar detalles de la vida íntima con Tomasito y fue contundente: “Jamás quiso tener relaciones conmigo, me tenía asco, me decía que yo era grande, que había tenido muchas relaciones en la vida y que me tenía que retirar”.

El mediático remarcó que su ex no era ningún “nene de pecho”: “Él nació en 1984, cumple 42 años y tenía 25 años cuando lo conocí”. Además, aseguró que durante mucho tiempo evitó exponer la interna de la pareja: “Es muchísimo el daño que me hizo, es tanto lo que me lastimó esta persona que yo jamás lo hice público porque hacíamos una pareja mediática y la gente se divertía”.

A pesar de todo, Süller aseguró que logró dar vuelta la página. “Yo ya formé mi vida después de tantos años, conocí a una persona que no quiero involucrar porque es bueno, me quiere y me desea”, afirmó.

Guido Süller habló del ingreso de Tomasito a Gran Hermano 2012. (Foto: Web)

Sobre la reacción de Tomasito al enterarse del pedido de divorcio, Guido fue claro: “Son años que hace que no lo veo, ni sé nada de él. Lo que busca es plata y está enojadísimo porque perdió el beneficio de los pasajes gratis”.

Por último, explicó por qué su ex se enteró del divorcio el día de su cumpleaños: “Yo no puedo controlar cuándo le llega la carta, eso lo controla la Justicia. Le pedí a su mejor amiga que no se lo cuente para no arruinarle el día, pero ella se lo contó”.

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