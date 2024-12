Virginia Gallardo y Guido Süller se cruzaron en Poco Correctos, programa de eltrece en el que él rememoró su relación amorosa con Ricardo Fort, frente la mirada atenta de la panelista, que también fue novia del fallecido empresario.

“Era un poquito más chico que yo, él tenía 19. Vivimos un mes en Punta del Este. Año 88 y 89. Me fui a vivir con él porque yo realmente me enamoré un montón. Me enamoré profundamente”, contó el mediático.

“Salimos un año y medio, pero yo fui su primera pareja, entonces no tenía experiencia. Y él me decía, quiero vivir, quiero vivir... ¿Y yo qué papel juego, entendés? Le decía: ‘¿vos te vas a bailar y yo te espero en el departamento? Y cuando vos te vas a bailar, ¿qué haces?’”, agregó el invitado, antes de apuntar contra Virginia.

Guido y Ricardo cuando eran jóvenes.

EL CRUCE DE VIRGINIA GALLARDO Y GUIDO SULLER POR RICARDO FORT

Virginia Gallardo y Guido Süller se cruzaron en vivo al rememorar la relación de ella con Ricardo Fort.

“Empezó con vos, terminó conmigo”, le dijo Virginia, picante pero con una sonrisa pícara. “No, nunca salió con vos, basta”, la corrigió. “Pará, Guido, ¿cómo que nunca salió?”, le preguntaron. “No, no. Él la quería muchísimo”, respondió. “Quedó resentido porque no le pidió casamiento y a mí sí”, lo interrumpió Virginia.

“Te adoraba. Pero ella y Ricardo nunca tuvieron relaciones sexuales”, sentenció Guido, deslizando que el romance entre Virginia y Ricardo habría sido armado para la prensa.