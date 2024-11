Tras diez años en pareja, y cinco de casados, y una hija en común, Virginia Gallardo confirmó este lunes que se separó del empresario Martín Rojas y en Poco correctos le contó a Carmen Barbieri cómo llegaron a esta decisión con el empresario.

“Me cuesta bastante hablar sobre mi vida personal. Obviamente es un proceso muy difícil y entiendo que después de tantos años, cuando hemos compartido noticias buenas, también me gusta hacerlos parte de cuando las cosas no están tan bien...”, dijo Virginia.

“Ayer, por primera vez, se habló de mi separación, de una relación muy larga, 10 años, una criatura hermosa... Estamos separados”, reiteró, tras contarle la primicia a Yanina Latorre en LAM, y explicó que la separación lleva algún tiempo pero que decidió guardarse la información.

Virginia Gallardo y Martín Rojas (Foto: eltrece)

VIRGINIA GALLARDO CONTÓ CUÁNTO TIEMPO LLEVA SEPARADA DE MARTÍN ROJAS

“Me he resguardado mucho en mi familia, en mis amigos más íntimos que los tengo muy lejos. Fue un año duro, fue un año difícil y lo estamos transitando todavía”, agregó Gallardo, que explicó que “está bien” y agradeció que se revelase este dato con anterioridad.

“Han sabido cuidarlo. No es que lo quería ocultar, pero todos los que han pasado por una separación, entienden la importancia de los tiempos...”, explicó Virginia, y reveló que “sesde el lunes que no para de recibir mensajes de colegas, de gente de las redes sociales en general”.

Asimismo, la panelista reveló que mantiene un buen vínculo con Martín Rojas, pese a la separación. “Estamos tratando de ayudarnos de la mejor manera posible por ella y adaptándonos a ella, a sus tiempos. Sí es verdad que, si bien en otro momento vos decís, bueno, me separé, es algo normal y la vida continúa”.

Virginia Gallardo y Martín Rojas

VIRGINIA GALLARDO CONTÓ PORQUÉ MANTUVO EN SECRETO SU SEPARACIÓN DE MARTÍN ROJAS

En este caso quise resguardarme más que por mí, por mi criatura”, señaló Virginia, y agregó: “A veces esto se filtra de inmediato, hay procesos y tiempos, hasta que vos empezás a contar a los tuyos, a tu familia, hay cosas que no se saben.

“Esto lleva su tiempo, no estoy contando algo nuevo, no sé qué va a pasar en el futuro, era simplemente que Martu esté bien, que ella lo sepa, que se adapte de la mejor manera”, cerró, aclarando por qué no contó esta noticia antes y dejando la puerta abierta a una posible reconciliación como en 2018.

Virginia Gallardo y Martín Rojas en Hawaii

