Este martes, Guido Suller fue invitado por LAM a hablar de Yanina Zilli, la exvedette devenida en participante de Gran Hermano Generación Dorada, pero lo que más llamó la atención fue que apareció recién intervenido quirúrgicamente para parecerse al recordado Val Kilmer.

En diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas, Guido reveló que fue operado por el mismo cirujano de Furia Scaglione, y que lo hizo para “acortar distancias”. Consultado al respecto, Guido señaló que que´ría levantar su nariz porque “después de los 50 se te baja y ya no se te ve el labio de arriba”.

Guido Suller y Val Kilmer (Fotos: capturas América TV)

“Yo tenía un defecto que ignoraba, entonces empecé a ver ‘tapes’ donde tenía una linda sonrisa y lindos dientes y digo ‘No se me ven más, ¿qué pasó?’”, señaló Guido, que contó que le pasó fotos de Val Kilmer al cirujano plástico para que le haga la misma boca del actor de Batman Eternamente, Top Gun y The Doors.

QUIÉN FUE VAL KILMER, EL ACTOR AL QUE SE QUIERE PARECER GUIDO SULLER

Val Edward Kilmer nació el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, se fue a vivir a los 9 años con su padre luego del divorcio y eso lo afectó emocionalmente, al punto de llevar una tensa relación con su progenitor. Y en medio de todo eso, sufrió la muerte de su hermano Wesley, que tuvo un ataque de epilepsia y cayó a una pileta donde se ahogó.

El gran salto a la fama de Val Kilmer se dio con la película Súper Secreto (Top Secret, 1984) la primera de las comedias absurdas del trinomio Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, que años después creó La Pistola Desnuda (The Naked Gun).

Val Kilmer en El Santo (Foto: web)

Pero el papel que marcó su carrera fue el de Iceman en la recordada Top Gun (1986), rol que repitió en la secuela de 2022, donde su personaje sufrió un destino parecido al de su vida real. Luego de un tropiezo interpretando a Madmartigan en Willow (1988), el actor comenzó una larga lista de éxitos.

Así se fueron sucediendo Tombstone (1993), Fuego contra fuego (1995), Batman Eternamente (1995), El santo (1997) y La isla del doctor Moreau (1996), films que no solo lo llenaron de dinero, sino que le dieron una fama de mal llevado que lo acompañó hasta el final de sus días. John Frankenheimer, director de La isla.. declaró: “Nunca escalaré el Monte Everest y nunca volveré a trabajar con Val Kilmer”.

Val Kilmer y Tom Cruise

En 2014, Val Kilmer comenzó a tener problemas para tragar y pronto sufrió vómitos con sangre. Los médicos le diagnosticaron cáncer de garganta, y su salud se deterioró rápidamente. A pesar de su fe en la medicina alternativa, sus hijos le suplicaron que siguiera un tratamiento convencional.

Finalmente, Kilmer accedió y se sometió a una cirugía, quimioterapia y radiación. El procedimiento lo dejó con un tubo de traqueotomía y un tubo de alimentación, además de la pérdida de su distintiva voz barítona. El actor falleció el 1° de abril de 2025.

