Guido Süller vivió un verdadero fin de semana de terror y decidió mostrarlo todo en sus redes sociales.

El mediático compartió en Instagram una situación límite que rápidamente se volvió viral: encontró ratas dentro de su dormitorio, un hallazgo que derivó en escándalo, repudio y fuertes críticas por parte de los usuarios.

Según quedó registrado en el video, Guido Süller estaba junto a su novio cuando advirtieron excremento de ratas en el placard. Al revisar con mayor detalle, la escena fue aún más impactante: había un nido con crías entre la ropa. “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!”, gritó Guido, visiblemente aterrorizado, asqueado y fuera de control ante la situación.

LA REACCIÓN DE GUIDO AL VER EL NIDO DE RATAS

El episodio escaló rápidamente cuando, dominado por el enojo y el pánico, el mediático decidió barrer a los animales, una reacción que generó una ola de indignación en redes sociales. Lo que comenzó como un problema doméstico terminó convirtiéndose en un debate público sobre el accionar de Süller y el trato hacia los animales.

CRÉDITO: Instagram

En los comentarios del posteo, numerosos usuarios cuestionaron duramente su actitud y hablaron incluso de maltrato animal. Muchos señalaron que existían otras alternativas, como pedir ayuda a asociaciones o trasladar a las ratas a un descampado, sin recurrir a la violencia. Las críticas fueron contundentes y marcaron un fuerte rechazo a la forma en la que resolvió el episodio.

Hasta el momento, Guido Süller no salió a dar explicaciones ni respondió públicamente a los cuestionamientos.