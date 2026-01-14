En la previa del estreno de La Cocina Rebelde, el nuevo programa gastronómico de eltrece que se emite de lunes a viernes a las 14.45, Jimena Monteverde y Coco Carreño hablaron con Ciudad Magazine y, además de contar todos los secretos del ciclo, sorprendieron al revelar qué le cocinarían al invitado soñado: Lionel Messi.

Entre risas, entusiasmo y mucha hambre en el estudio, los cocineros imaginaron un menú bien argentino para conquistar al capitán de la Selección Argentina.

El plato que Jimena y Coco le harían a Leo Messi

Cuando surgió el nombre de Leo Messi como invitado ideal, no hubo dudas sobre el tipo de comida que le servirían.

“A Messi le gustan las milanesas y la carne”, recordó Coco Carreño, mientras Jimena Monteverde completó la idea: “Yo le haría un rico asado”.

La dupla coincidió en que el mejor homenaje al campeón del mundo sería una parrillada clásica, con cortes bien jugosos, acompañados por achuras y todo el ritual del asado argentino.

El postre elegido: flan con dulce de leche

Pero el menú no terminaría ahí. Para el momento dulce, Jimena y Coco también lo tenían claro: “Un rico postre con dulce de leche. Un flan de dulce de leche”, propusieron.

Un cierre bien criollo para una comida pensada especialmente para Messi, combinando tradición, sabor y simpleza, tres valores que también atraviesan La Cocina Rebelde.

El corte de carne que le servirían al capitán

Ante la pregunta sobre qué corte elegirían para la parrilla, Coco no dudó: “Una cejita de ojo de bife”, lanzó, mientras también mencionaban las clásicas achuras como parte de la experiencia.

La idea es clara: si Messi se sentara a su mesa, lo harían sentir como en casa, con una parrilla completa y sabores que remiten a la Argentina que lo vio crecer.

Video: Ciudad Magazine

La Cocina Rebelde: un programa que se anima a romper reglas

Más allá de Messi, Jimena Monteverde y Coco Carreño explicaron que La Cocina Rebelde no es un programa de cocina tradicional.

“Nos rebelamos contra las estructuras gastronómicas”, explicaron. En el ciclo no usan chaqueta, comen mientras cocinan, charlan, se equivocan y buscan que las recetas sean reproducibles, reales y sin rigidez.

La idea es que la gente en casa no sienta que tiene que ir al barrio chino a buscar ingredientes imposibles, sino que pueda cocinar con lo que tiene y animarse a cambiarle la onda a los platos de todos los días.

Un equipo de lujo para acompañar el verano

El programa cuenta con un staff diverso y potente: Romina Pereiro en nutrición, Facundo Pereyra como gastroenterólogo, Luisa Albinoni con recetas de abuela, Maru Corbetta en pastelería, Paco y Natu Lalo en la parrilla y Pietro Sorba como la voz más clásica del equipo.

Además hay móviles, humor y mucha improvisación, en una propuesta pensada para acompañar las tardes de verano.