Coco Carreño volvió a demostrar por qué se consolidó como una de las figuras gastronómicas más convocantes de la televisión argentina.

En una de sus recientes apariciones en la pantalla de eltrece, el cocinero compartió su versión de la clásica Marquise de chocolate, un postre intenso, húmedo y apto para personas celíacas que se convirtió en uno de los favoritos del público.

Lejos de las recetas complejas, el chef Coco Carreño sorprendió por la simpleza de los ingredientes. Explicó que la base se prepara únicamente con huevos, azúcar y chocolate, sin utilizar harina, lo que le da su textura característica.

Marquise de chocolate, por Coco Carreño: húmeda, sin harina y fácil de hacer. Foto: Instagram

MARQUISE DE CHOCOLATE: PASO A PASO DE LA RECETA

Según detalló, el primer paso consiste en batir seis huevos junto con 150 gramos de azúcar hasta lograr una mezcla aireada, que aumente considerablemente su volumen y adquiera una consistencia espumosa.

Marquise de chocolate, por Coco Carreño: húmeda, sin harina y fácil de hacer | Créditos: Captura video

Una vez logrado ese punto, se incorpora el chocolate previamente derretido. Este paso es clave, ya que el calor debe ser moderado para evitar que el chocolate se queme o se arruine la preparación. La mezcla resultante se vuelca en un molde y se lleva al horno durante aproximadamente 35 minutos a temperatura media.

El chef recomendó colocar un recipiente con agua dentro del horno para generar humedad y evitar que el calor excesivo reseque la torta.

El resultado es una base compacta pero extremadamente húmeda, con una textura que se ubica entre una torta y un postre cremoso. Esta característica es uno de los motivos por los que se convirtió en una de las opciones más pedidas por los clientes de su local gastronómico.

La presentación final es otro de los aspectos que elevan esta receta. Carreño eligió cubrir la superficie con dulce de leche, aplicado en pequeñas porciones, y completar el plato con crema batida apenas azucarada. Como toque final, sumó frutos rojos frescos y finas láminas de chocolate, que aportan contraste visual y equilibrio en el sabor.