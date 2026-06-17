Entraña al estilo francés con cebolla caramelizada, una receta imperdible de Christophe Krywonis

La entraña es uno de los cortes más valorados por los amantes de la carne, y en esta receta Christophe Krywonis le aporta un toque francés mediante una guarnición que combina papas rosti crocantes y cebollas caramelizadas con vino tinto. El resultado es un plato equilibrado, donde cada elemento aporta sabor, textura y personalidad.

Uno de los secretos de la preparación está en la cocción de la cebolla. El chef recomienda cortarla en pluma y cocinarla lentamente antes de incorporar el vino tinto, que aporta profundidad y un delicado dulzor. Al mismo tiempo, las papas ralladas se transforman en rosti dorados y crocantes por fuera, pero suaves en el interior.

La combinación de la carne jugosa, las cebollas al vino y las papas crocantes convierte a esta receta en una opción ideal para una comida especial. Además, se prepara con ingredientes simples y técnicas accesibles que permiten obtener un resultado con nivel de restaurante en pocos pasos.

Comensales 2 Ingredientes 4 porciones de entraña limpia (1,2 kg aproximadamente)

porciones de entraña limpia (1,2 kg aproximadamente) 4 papas medianas

papas medianas 4 cebollas medianas

cebollas medianas 200 ml vino tinto

ml vino tinto Manteca, cantidad necesaria

Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria

Sal y pimienta

Hierbas frescas picadas a elección

Procedimiento

Pelar las papas y rallarlas grueso en un bowl amplio. Salpimentar a gusto, mezclar y escurrir cualquier exceso de líquido. Calentar una sartén a fuego medio con un trocito de manteca. Tomar porciones de papa rallada, darles forma de disco y colocarlas en la sartén. Cocinar lentamente, aplastando suavemente con una espátula para que se compacten. Dar vuelta y cocinar del otro lado hasta dorar. Reservar. Cortar las cebollas en pluma. Rehogarlas en una sartén amplia durante varios minutos hasta que comiencen a ablandarse. Retirar momentáneamente del fuego, incorporar el vino tinto y volver a cocinar hasta que el alcohol se evapore y la cebolla quede tierna y caramelizada. Salpimentar y reservar. Salpimentar las porciones de entraña de ambos lados. Calentar una sartén con un chorrito de aceite y cocinar la carne por ambas caras hasta alcanzar el punto deseado. Servir cada porción de entraña acompañada por una papa rosti y una generosa cantidad de cebollas al vino tinto. Finalizar con hierbas frescas picadas para aportar aroma y frescura.

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