El lomo al vino tinto es una receta sabrosa y que rinde mucho. Jugoso, aromático y con una salsa intensa, es ideal para preparar en las Fiestas con tiempo y servir como plato principal en una noche especial.

En esta versión de Salva la Cocina, el lomo se presenta en medallones envueltos en jamón crudo, acompañados por una salsa profunda de vino tinto y frutos rojos, y un puré bien cremoso que completa un plato pensado para lucirse.

Ingredientes para el lomo al vino tinto

Para el lomo

Un lomo.

200 g de jamón crudo.

Sal, a gusto.

75 g de manteca

2 dientes de ajo.

3 cebollas moradas.

Un vaso de vino tinto.

Un vaso de caldo de carne.

2 cdas de almidón de maíz.

300 g de mix de frutos rojos.

Romero y tomillo para aromatizar.

Para el puré

4 papas.

Queso provolone rallado.

Leche.

100 g de manteca.

Nuez moscada.

Se debe desgrasar el lomo antes de envolverlo en jamón crudo al hacer esta receta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar el lomo en medallones de 3 dedos de espesor. Envolverlos en jamón crudo. Atar cada uno con hilo de algodón para mantener la forma redonda. Para la salsa, en la misma sartén, reducir el vino tinto con la cebolla, el romero y el tomillo, y cocinar por unos dos minutos. Agregar el vino tinto y cocinar por unos minutos más hasta que el vino se reduzca a la mitad. Agregar el caldo de carne y los frutos rojos previamente triturados. Dejar cocinar por unos tres minutos y agregar un poco de sal y pimienta. Dejar la preparación a fuego medio por un espacio de ocho minutos o hasta que la salsa se haya reducido un poco. Pasado este tiempo, retirar del fuego y dejar reposar la preparación tapada. Calentar una bifera o sartén y derretir la manteca. Sellar los medallones de cada lado hasta que estén dorados, aproximadamente 5 minutos, y retirar para terminar la cocción en el horno. Incorporar la salsa. Cocinar durante unos minutos hasta que empiece a burbujear. Se puede espesar con un poco de maicena diluida en agua tibia. Cocinar durante 15 minutos más.

Para la guarnición

Lavar y pelar las papas. Hervirlas en abundante agua caliente con sal. Una vez que estén blandas, aplastarlas y agregar leche, manteca y queso provolone rallado. Condimentar con pimienta y nuez moscada.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/