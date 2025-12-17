Las pamplonas de pollo, nacidas en Uruguay y con una fuerte impronta rioplatense, se convirtieron en un clásico de la parrilla y en una receta que funciona siempre. En esta versión de Salva la Cocina, el foco está puesto en el relleno abundante, el gratinado final y un pesto que termina de redondear el plato con frescura y textura.
El uso de pata-muslo deshuesado garantiza un resultado jugoso, mientras que la combinación de muzzarella, provolone y queso azul aporta intensidad y cremosidad. Acompañadas con tomates rellenos al horno, se transforman en un plato completo, ideal para una comida especial sin complicarse de más.
Ingredientes
Para las pamplonas
- 4 pata-muslo deshuesados
- 100 g de jamón cocido
- 500 g de muzzarella rallada
- 100 g de queso azul
- 1 cebolla grande
- 6 tomates secos picados (hidratados previamente)
- 100 g de queso provolone
- Hojitas de albahaca
- Nueces
- Sal y pimienta, a gusto
- Aceite de oliva
Para la guarnición
- 4 tomates
Procedimiento
Pamplonas de pollo
- Abrir cada pata-muslo deshuesada sobre la tabla y salpimentar.
- Rellenar con una feta de jamón cocido, muzzarella rallada y tomates secos picados.
- Cerrar formando un rollo y asegurar con palillos.
- Para el pesto, procesar las hojas de albahaca con nueces y aceite de oliva hasta lograr una pasta rústica. Reservar.
- Colocar las pamplonas en una fuente aceitada y llevar a horno medio durante 20 minutos.
- Retirar, cubrir con queso provolone rallado y el pesto preparado.
- Volver al horno y cocinar unos 10 minutos más, hasta que estén bien gratinadas.
Guarnición de tomates rellenos
- Cortar la parte superior de los tomates formando una tapa y ahuecarlos.
- Dorar la cebolla cortada en juliana con un poco de aceite de oliva.
- Mezclar la cebolla caliente con muzzarella rallada y queso azul desgranado.
- Rellenar los tomates con esta preparación y llevar al horno durante 10 minutos, hasta que estén tiernos y gratinados.
